Stiri pe aceeasi tema

- Ediția cu numarul 116 a saptamanalului de analiza și informație premium PRESSALERT a fost tiparita, iar ziarele au ajuns in primele locații din Timișoara și din județul Timiș. In aceasta saptamana puteți citi, printre altele, un material cu procurorul timișorean care a pus umarul la finalizarea Dosarului…

- Ediția cu numarul 115 a saptamanalului de analiza și informație premium PRESSALERT a fost tiparita, iar ziarele au ajuns in primele locații din Timișoara și din județul Timiș. In aceasta saptamana puteți citi, printre altele, un reportaj despre o metoda didactica inedita pentru Romania aplicata de un…

- Doar cu avantajul terenului propriu in play-off pus la bataie, SCM Timisoara a pierdut in fieful lui SCMU Craiova, scor 83-88. Cele doua echipe se vor reintalni in sferturile Ligii datorita pozitiilor din clasament. Violetii aveau nevoie de un succes la cel putin 26 de puncte pentru a face rocada cu…

- Ediția cu numarul 114 a saptamanalului de analiza și informație premium PRESSALERT a fost tiparita, iar ziarele au ajuns in primele locații din Timișoara și din județul Timiș. In aceasta saptamana puteți citi, printre altele, un reportaj despre problemele cu care se confrunta copiii autiști și parinții…

- Sub genericul „Ingan lumea – despre blues și cantari taraganate“, la Timișoara va avea loc un concert spiritual și eclectic alaturi de solista formației Dusty Ride, Alina Ciolca, care iși va incanta spectatorii cu un recital cu muzici tradiționale comparate. „Un proiect de folclor comparat reinterpretat…

- Ediția cu numarul 113 a saptamanalului de analiza și informație premium PRESSALERT a fost tiparita, iar ziarele au ajuns in primele locații din Timișoara și din județul Timiș. In aceasta saptamana puteți citi, printre altele, un reportaj despre bataile de cap pe care le da inscrierea in clasa pregatitoare…

- Ediția cu numarul 112 a saptamanalului de analiza și informație premium PRESSALERT a fost tiparita, iar ziarele au ajuns in primele locații din Timișoara și din județul Timiș. In aceasta saptamana puteți citi, printre altele, un reportaj despre cum lupta romanii cu depresia sau anxietatea, un text despre…

- Ediția cu numarul 105 a saptamanalului de analiza și informație premium PRESSALERT a fost tiparita, iar ziarele au ajuns in primele locații din Timișoara și din județul Timiș. In aceasta saptamana puteți citi, printre altele, un reportaj cu poveștile de viața ale unor persoane fara adapost din Timișoara…