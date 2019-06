Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) informeaza contribuabilii asupra unei posibile fraude care se petrece zilele acestea, semnaland ca persoanele fizice receptioneaza sms-uri sau email-uri, in care sunt informati ca pot primi bani de la Fisc. ”Agenția de Administrare Fiscala informeaza contribuabilii asupra unei posibile fraude care se petrece zilele acestea. Persoanele fizice recepționeaza sms-uri sau email-uri, in care sunt informați ca pot primi bani de la ANAF. Persoanele sunt sfatuite sa acceseze un site, la care este disponibil un formular, in care sunt solicitate, in numele…