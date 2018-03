Stiri pe aceeasi tema

- Este o masura ceruta de Uniunea Europeana, dupa ce tot mai muti clienti au reclamat calitatea si compozitia preparatelor provenite din produse congelate. Pentru inceput, in Romania, norma europeana va intra in dezbatere publica. De la hipermarketuri, la chioscurile de strada, peste tot gasim cornuri,…

- Conflict dur izbucnit intre sefii celor doua mari parchete din Romania. Dupa ce procurorii DNA au deschis o ancheta in rem pentru abuz in serviciu care l-ar fi vizat pe Daniel Horodniceanu, seful DIICOT s-a dezlantuit in direct la Romania TV, la emisiunea lui Victor Ciutacu.Mai multe detalii…

- Printr-o interventie telefonica la Romania TV, in emisiunea moderata de Victor Ciutacu, Elena Udrea a declarat ca locuieste in San Jose dar nu impreuna cu Alina Bica. Deocamdata sta la un hotel dar, probabil, o sa gaseasca „o varianta mai calda decat o camera de hotel” in perioada de sarcina.

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a anuntat luni ca va activa mecanismul de protectie civila in cazul imunoglobulinei, pentru ca medicamentul lipseste de pe piata, informeaza HotNews.ro. “Motivul este simplu, lipsa imunoglobulinei de pe piata, pacientii au ramas fara acest medicament. ...

- Proiectul de lege care prevede ca actiunea penala in cazul violenței domestice poate fi pusa in miscare din oficiu, iar impacarea nu inlatura raspunderea penala a fost adoptat tacit de Senat, luni, și merge la Camera Deputaților, for decizional, in forma inițiatorului. Nota de adoptare tacita, pentru…

- Un singur martor a fost audiat, luni, in procesul in care fostul primar al orasului Constanta, Radu Mazare, este judecat ca ar fi primit mita 175.000 de euro de la afaceristul israelian Avraham Morgenstern. Dosarul este pe rolul instantei din aprilie 2016. Radu Mazare este in prezent in Madagascar,…

- Cristian Tudor Popescu a fost invitat la emisiunea "In fața ta”, unde a vorbit despre motivele pentru care filmele romanești nu au reușit, deocamdata, sa intre in cursa, la categoria "Film Strain”, dar și despre controversele starnite de filmul Adinei Pintilie, "Nu ma atinge-ma”, premiat cu Ursul…

- Autoturismele second-hand , aduse din tarile europene bogate ale Europei , fac obiectul , in ultima perioada , unei campanii de incriminare . Se umple Romania de rable , noxele emise de acestea sunt mai mari decat in cazul autoturismelor noi , sunt un pericol pe roti , reprezinta principalele acuze…

- Cei care lucreaza de acasa vor avea aceleasi drepturi pe care le au si colegii care merg la sediul firmei, iar daca au nevoie de acte sau alte materiale de la birou, angajatorul va plati transportul. Legea mai prevede ca angajatii care lucreaza de acasa stabilesc programul de munca de comun acord cu…

- Anul 2018 a adus reguli noi in acordarea ajutorului de deces. Daca pana la sfarsitul anului 2017, acesti bani erau acordati de Casa de Pensii doar in cazul decesului unui pensionar, din ianuarie 2018 ajutorul este acordat de aceeasi institutie si in cazul in care decedatul este salariat. Valoare acestui…

- Școlile din București raman inchise pana vineri, inclusiv. Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a convocat un nou Comandament de iarna, pentu data de marți, 27 februarie, la ora 12.00, avand in vedere avertizarile de vreme deosebit de rece, vant puternic, care se va transforma in viscol, și ninsoare…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, va anunta joi, la ora 18:00, daca va cere revocarea din functie a sefei DNA, Laura Codruta Kovesi. Titularul de la Justitie a amanat cu o saptamana decizia, dar Victor Ponta spune ca stie deja ce se va intampla. In direct la Romania TV, la emisiunea lui Victor Ciutacu,…

- Distanta mare dintre corp si farfurie sta la originea tuturor greselilor care se comit la masa, scrie Aurelia Marinescu in „Codul bunelor maniere astazi”. Pentru a evita o serie de gafe este esential sa tinem cont de cateva reguli, incepand de la pozitia pe scaun si pana la scobitul in dinti.

- Fara indoiala, Catalin Botezatu se numara printre acele puține persoane care pot susține ca au facut tot ce și-au dorit și ca au exploatat viața la cote maxime. Designerul poate spune ca a trait cat alții in 10 vieți. Cu toate acestea, trecut de curand de pragul varstei de 50 de ani, Catalin Botezatu…

- Scandalul de la DNA Prahova ia amploare. Un inculpat celebru a facut dezvlauiri incredibile despre Mircea Negulescu, zis Portocala. Razvan Alexe a rupt tacerea in direct la Romania TV. Acesta a spus ca a fost pus sa faca denunturi false cu identitate protejata, iar 'cu ajutorul' acestora…

- Cazul italianului Ariganello Pasqualino socheaza opinia publica, dupa ce s-a constatat ca acesta se ascundea in Romania de autoritatile din Italia de peste 15 ani , dezvoltandu-și chiar mai multe afaceri. Ariganello Pasqualino a fost condamnat in Peninsula pentru bancruta frauduloasa, insolventa frauduloasa…

- Surse judiciare confirma pentru Libertatea.ro depunerea unei plangeri penale formulate de Vlad Cosma dar atrag atenția ca nu s-a constituit inca un dosar penal pe baza acestei acțiuni. Concret, explica sursele citate, Vlad Cosma a depus doar plangerea dar nu și probele pe care acesta le-a devoalat public…

- Mihaela Brooks a declarat pentru Romania TV ca ancheta oficiala are mai multe erori. A iesit la iveala jurnalul Madalinei Manole: "Toate astea m-au facut sa uit de lucrurile mai putin placute din viata mea" "Eroarea cea mai mare e ca nu s-a facut analiza, ca la o ancheta, indiferent…

- Brandul personal conține setul de caracteristici care evidențiaza fiecare persoana și comunicarea acesteia. Însa opțiunile care definesc în mod specific brandul fiecaruia sunt rezultatul alegerii dictate de vârsta, educație și gen. Deoarece compania de consultanța Valoria…

- "In cadrul acestei sedinte s-a discutat foarte clar depunerea unei motiuni simple, motivele sunt absolut evidente. Stim foarte bine acele derogari prin Ordonanta 82 de la Legea dialogului social prin care s-a incercat obligarea mediului privat de a creste salariile brute astfel incat netul angajatilor…

- Liberalii depun motiune simpla impotriva ministrului Muncii Liberalii au decis luni, in sedinta Biroului Executiv, sa depuna motiune simpla impotriva ministrului Muncii, Olguta Vasilescu, a anuntat deputatul PNL Mara Calista. "În cadrul acestei sedinte s-a discutat foarte clar depunerea…

- "E barbatul meu, il iubesc, l-am iubit, dar nu ma asteptam la asta. Mi-a spus ca ma omoara si a mai zis ca ori voi muri eu astazi, ori murim amandoi", a declarat femeia la iesirea din spital. Aceasta a recunoscut ca a consumat cocaina, impreuna cu sotul ei, inainte de a se urca in masina,…

- Guvernul va discuta, in sedinta de miercuri, o ordonanta de urgenta privind prorogarea unor termene prevazute in Legea 227/2015 privind Codul fiscal, care vizeaza Formularul 600. Luni, premierul Viorica Dăncilă anunţa, în plenul Parlamentului, că în această săptămână…

- Comisia Europeana a somat, marti, România si alte opt tari europene sa ia masuri pentru diminuarea poluarii aerului pâna la sfârsitul saptamânii viitoare, în caz contrar urmând sa fie lansate

- Procurorul Mircea Negulescu, in cazul caruia Inspectia Judiciara a deschis trei dosare disciplinare, a fost exclus din magistratura, conform deciziei de marti a Sectiei pentru procurori in materie disciplinara a Consiliului Superior al Magistraturii. In 23 ianuarie, Sectia pentru procurori in materie…

- Ministrul propus pentru portofoliul Fondurilor Europene, Rovana Plumb, a declarat, luni, la finalul audierilor din comisiile reunite ale Parlamentului, ca este o sustinatoare a Legilor justitiei si ca acestea trebuie sa fie in concordanta cu deciziile Curtii Constitutionale, informeaza agerpres.ro. …

- "In primul rand, avem obligatia de a modifica pe de o parte Codul penal, procedura penala, civil, orice lege din Romania pentru a le pune de acord cu deciziile de admitere sau interpretative ale CCR. Avem 2 decizii ale CCR cu privire la abuz, dar avem si o Directiva europeana. Proiectul de lege va transpune…

- Eugen Teodorovici, noul ministru al Finanțelor din Guvernul Dancila a anunțat vineri seara, in direct la Romania TV, la emisiunea lui Victor Ciutacu, revolutie in Finante. Celebrul și contestatul Formular 600 e prioritate pentru Teodorovici.

- Începând de ieri, declarația 600 poate fi depusa și online, prin intermediul serviciului „Spațiul Privat Virtual”, anunța ANAF. Depunerea Formularului 600 este obligatorie pâna la 31 ianuarie pentru persoanele fizice care au obținut în 2017 venituri extra-salariale…

- Cine trebuie sa o depuna declaratia 600? Daca o persoana fizica rezidenta in Romania a realizat in anul 2017 venituri extrasalariale mai mari de 12 salarii minime brute – 22.800 de lei (12 luni X 1.900 de lei salariul minim brut actual) -, aceasta persoana fizica are obligatia sa depuna la autoritatea…

- Prin OUG nr. 79/2017, in afara transferului CAS și CASS de la angajator la salariat au fost aduse modificari structurale și la modul in care se datoreaza și platesc asigurarile sociale de catre persoanele fizice ce realizeaza venituri extrasalariale. Aceasta informare se adreseaza acelor persoane…

- Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Serviciul Teritorial Ploiesti impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Ploiesti au efectuat la data de 16 ianuarie 2018, un numar de 13 perchezitii…

- „Parintii din Romania se cutremura vazand ororile la care sunt supusi copiii in foarte multe cazuri de agresiune asupra minorilor din tara noastra. Coalitia pentru Familie sustine dreptul inalienabil al copiilor la o viata demna, la siguranta si integritatea vietii lor. Coalitia pentru Familie apara…

- Intr-o intervenție telefonica la emisiunea „Ediție speciala” de la Romania TV, Dan Andronic susține informațiile publicate de Evenimentul Zilei despre dezvaluirea momentului: Ministrul de Interne, Carmen Dan ar fi inscenat scandalul cu microfonul „gasit” in casa acesteia, conform unor surse din cadrul…

- Ies la iveala noi dezvaluiri incendiare despre politistul pedofil! In direct la Romania TV, la emisiunea lui Victor Ciutacu, ministrul de Interne, Carmen Dan, a facut devoalari din interiorul MAI. "Rolul meu este de a spune clar cum stau lucrurile. Trebuie sa ne asuam lucrurile si sa recunoastem…

- Depozitarul Central a incheiat un contract cu depozitarul central KDD Central Securities Clearing Corporation din Slovenia cu scopul de a facilita, in calitate de intermediar, emiterea de coduri LEI (Legal Entity Identifier) pentru entitatile din Romania, se arata intr-un comunicat de presa remis,…

- Fostul ministru al Sanatații, Vlad Voiculescu, este audiat de procurorii DIICOT in calitate de martor in cazul doctorului Lucan. La intrarea in sediul DIICOT, Voiculescu le-a spus jurnaliștilor ca a existat un interes pentru ca sa nu existe reguli clare in ceea ce privește transplanturile in Romania.…

- Un caz cutremurator a șocat Romania la inceputul acestui an. O fetița de nici doi ani din Chinari, județul Mureș, a fost ucisa de unchiul ei, care i-a sucit gatul . Medicii legiști au efectuat autopsia, iar concluziile sunt șocante. Medicii legisti au stabilit ca fetita a avut o moarte violenta, produsa…

- Chiar daca în ultimele zile au aparut tot felul de speculații, nimeni nu știe cu exactitate, înca, ce s-a întâmplat în cazul dublei sinucideri din ziua de Craciun care a îngrozit România.

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a depus mai multe amendamente controversate la Codul penal și Codul de procedura penala. Printre modificarile susținute de 40 de parlamentari PSD se numara și impunerea unui prag de 200.000 de euro de la care fapta de abuz in serviciu devine penala. In expunerea de motive,…

- O dubla crima a șocat Romania in ziua de Craciun! Directorul Bibliotecii Universitare din Iasi, Bogdan Maleon, profesor universitar, a fost gasit mort, langa sotia sa, care zacea si ea fara suflare. Polițiștii incep sa desfaca acest incurcat caz. Se pare ca Maleo și-ar fi ucis soția intr-un moment…

- Aproximativ 17% din cetatenii UE si-au gasit spatii de locuit (camere, apartamente, case, casute de vacanta, etc.) in ultimele 12 luni, de la o alta persoana particulara via siteuri de Internet sau aplicatii, romanii fiind mult sub media din UE, potrivit unui sondaj realizat de Eurostat. In…

- "Este un buget care-si aseaza ca reper criteriile de la Maastricht. Este gresit. Criteriile de la Maastricht, din punct de vedere deficit bugetar, sunt depasite din anul 2010, cand Consiliul European a propus statelor membre tratatul fiscal pe care l-a ratificat si Romania prin votul din cele doua…

- Judecatori și procurori din județul Cluj au protestat in fața Tribunalului, in tacere. Aceștia iși manifesta astfel dezacordul fața de modificarile adoptate de Camera Deputaților la pachetul legilor Justiției și fața de amendamentele propuse la Codul penal și Codul de procedura penala. In cursul…

- Parlamentul nu mai este organul reprezentativ al poporului, declara la RFI europarlamentarul Monica Macovei, care comenteaza propunerile de modificare a legilor justitiei si codurilor penale, afirmand ca justitia este asediata si ca deja a informat Parlamentul European cu privire la aceste demersuri.…

- Copia Coroanei de Otel folosita în timpul funeraliilor Regelui Mihai I face parte din colectia Muzeului Peles, a declarat pentru MEDIAFAX directorul MNIR, care a explicat ca originalul nu poate fi folosit date fiind prevederile legale si lipsa unei solicitari în acest sens. ,,Daca…

- Fostul premier, Victor Ponta, a facut afirmatii extrem de grave in direct la Romania TV, la emisiunea lui Victor Ciutacu. Actualul lider PRO Romania spune ca economia autohtona se 'va duce in cap'. Mai mult, Ponta crede ca si Guvernul lui Mihai Tudose ar putea fi dat jos de PSD."2018 va arata…