- Aceasta inițiativa face parte din actuala noastra filosofie de lucru in domeniul fondurilor europene și anume gasirea urgenta de soluții sustenabile pentru creșterea gradului de atragere a banilor europeni in țara. Un astfel de deziderat presupune crearea de premise cat mai bune pentru ca beneficiarii…

- Guvernul va adopta printr-o ordonanta de urgenta masuri pentru evitarea dezangajarii fondurilor europene, astfel incat vor putea fi incheiate contracte de finantare cu o valoare mai mare decat prevedeau alocarile initiale din programele operationale, a declarat premierul Viorica Dancila. "Astazi…

- "Nu am facut inca o evaluare in cadrul aliantei PSD - ALDE. O evaluare o fac saptamanal la Guvern, dar o evaluare completa o voi face in cadrul coalitiei. Probabil astazi vom stabili, nu am stabilit insa o data, dar cred ca - cat mai curand - vom face o evaluare", a afirmat premierul, la sediul PSD.…

- Persoanele care beneficiaza de indemnizatie pentru cresterea copilului, precum si cele care incaseaza venituri minime sunt scutite de plata contributiei de asigurari sociale (CAS), ca urmare a unei Ordonante de Urgenta adoptate de Guvern.In urma noilor masuri adoptate de Executiv, vor fi scutite de…

- Senatul a adoptat miercuri, cu 92 de voturi „pentru” voturi si unul „impotriva”, propunerea legisaltiva a 16 deputati si senatori PNL, potrivit careia radarele rutiere sa fie instalate exclusiv pe autovehicule care prezinta inscrisurile si insemnele distinctive ale Politiei. „Pentru ca, atat prin cadrul…

- Guvernul Romaniei a inițiat zilele trecute, un proiect de ordonanța de urgența pentru modificarea și completarea unor prevederi din Legea nr. 232/2016 privind industriei naționala de aparare, obiectiv important pentru revigorarea acestui sector strategic cuprins in Programul de guvernare 2018 – 2020.…

- Guvernul Romaniei a inițiat recent, un proiect de ordonanța de urgența pentru modificarea și completarea unor prevederi din Legea nr. 232/2016 privind industriei naționala de aparare, obiectiv important pentru revigorarea acestui sector strategic cuprins in Programul de guvernare 2018 – 2020. Potrivit…

- Rovana Plumb, ministrul Fondurilor Europene, s-a intalnit, in cadrul vizitei de doua zile pe care a efectuat-o la Bruxelles, cu Corina Crețu, comisar european pentru Politica Regionala, și cu Gunther Oettinger, comisar pentru Buget.

- Primariile vor putea plati salariile functionarilor din excedent bugetar. Guvernul a adoptat, joi, ordonanta de urgenta in acest sens. Guvernul a aprobat, in sedinta de astazi, la propunerea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, o Ordonanta de urgenta pentru adoptarea unor masuri…

- Guvernul va acorda o importanta speciala dezvoltarii regionale si locale, a afirmat, joi, premierul Viorica Dancila. "Guvernul va acorda o importanta speciala dezvoltarii regionale si locale. (...) Consider ca dezvoltarea locala este pilonul cel mai solid al dezvoltarii Romaniei. In ultimele doua saptamani,…

- Raportul Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) pe anul 2017 se bazeaza pe date statistice care arata ca s-au mentinut standardele de eficienta si exigenta, atat la urmarire penala, cat si in activitatea desfasurata de procurori in fata instantelor de judecata. Investigatiile au vizat cauze complexe…

- O propunere legislativa inregistrata, recent, la Senat modifica Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice. Totodata, acesta prevede modificarea numarului de puncte peste care șoferii pot ramane fara permis. Propunerea se refera la șoferii care intr-un an…

- Echilibrarea bugetelor locale pe anul in curs, utilizarea excedentului bugetar din 2017, investitiile care pot fi realizate prin programele guvernamentale, dar și cu fonduri europene si, nu in ultimul rand, achizitiile publice, au fost principalele probleme dezbatute,…

- Comisia juridica a Senatului a dat raport favorabil, marti, initiativei legislative prin care se propune ca radarele sa se instaleze exclusiv pe autovehiculele care prezinta inscrisuri si insemnele distinctive ale politiei rutiere. Propunerea legislativa pentru modificarea si completarea art.109…

- Spitalul Județean de Urgența „Dr. Fogolyan Kristof” din Sfantu Gheorghe este una din unitațile spitalicești din țara, in care se deruleaza programul național pentru depistarea precoce a cancerului de col uterin. Pe pagina web a Ministerului Sanatații (www.ms.ro) se arata ca acesta, cu sprijinul Ministerului…

- Viceprim-ministrul Paul Stanescu, ministru al Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, a semnat, joi, protocolul de predare a domeniului "fonduri europene" catre Rovana Plumb, noul ministru al Fondurilor Europene, precizand ca este convins ca aceasta "va trata cu responsabilitate toate provocarile…

- Executivul a decis in sedinta de miercuri, printr-o ordonanta de urgenta, infiintarea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice si a Ministerului Fondurilor Europene, prin reorganizarea Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene. "Pentru asigurarea…

- Despre ceea ce s-a intamplat in sedinta Consiliului Judetean de saptamana trecuta – atunci cand consilierii liberali au considerat ca este mai important “ordinul de partid” decat reabilitarea Spitalului Judetean – s-a vorbit mult. In ciuda impotrivirii alesilor PNL (pentru ca si abtinerea inseamna,…

- Marius Nica a decis sa-si inainteze demisia din functia de ministru delegat pentru Fonduri Europene, dupa trei luni de mandat, se arata intr-un comunicat de presa al Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene (MDRAPFE). ''Marius Nica a decis sa-si inainteze demisia…

- Numele beneficiarului: MOBIRAR COM SRL Numele programului: Programul Operational Regional 2014-2020 Autoritatea de management: Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene Organism Intermediar: Agentia de Dezvoltare Regionala Nord–Vest…

- „Marti, 16.01.2017, Fundatia pentru Apararea Cetatenilor impotriva Abuzurilor Statului a avizat nefavorabil in plenul Consiliului Economic si Social proiectul Ordonantei de Urgenta nr. 116/2017 privind unele masuri bugetare. In opinia FACIAS, proiectul incalca nu doar Constitutia, ci si principiile…

- Presedintele Comisiei SRI, senatorul PSD Claudiu Manda, a solicitat convocarea urgenta a CExN al partidului, precizand ca o impune situatia din ultimele zile, la acest apel raliindu-se fostul ministru al Fondurilor Europene, Rovana Plumb, si liderul PSD Neamt, Ionel Arsene.

- „Construire hala I.T.P., achiziții și montare de echipamente, acces auto și imprejmuire, branșamente utilitați, sistematizare verticala” Titlul proiectului: „Construire hala I.T.P., achiziții și montare de echipamente, acces auto și imprejmuire, branșamente utilitați, sistematizare verticala” Numele…

- Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional (AM POR) din Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE) a lansat trei apeluri de proiecte, in valoare totala de aproximativ 96,4 milioane euro, pentru creșterea eficienței energetice in…

- Vanzarile companiei de calatorii Eximtur au depașit 55 de milioane de euro in 2017, fiind in creștere cu aproximativ 15% fața de anul anterior. Valorea biletelor de avion vandute a crescut la 22 de milioane de euro. Cresterea din anul 2017 s-a datorat in principal diviziei Eximtur Business, care și-a…

- Lansarea proiectului CONSOLIDARE, RESTAURARE ȘI PUNERE IN VALOARE MUZEUL VRANCEICLADIREA TRIBUNALUL JUDEȚEAN COD LMI VN-ll-m-A-06417 UAT Județul Vrancea a depus proiectul CONSOLIDARE, RESTAURARE ȘI PUNERE IN VALOARE MUZEUL VRANCEI CLADIREA TRIBUNALUL JUDEȚEAN COD LMI VN-ll-m-A-06417…

- Proiectul: „Cresterea competitivitatii societatii AMD DIGITAL GRUP SRL” -finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat de catre AMD DIGITAL GRUP SRL Titlul Proiectului: „Cresterea competitivitatii societatii AMD DIGITAL GRUP SRL” – Numele Beneficiarului: AMD DIGITAL GRUP SRL…

- Documente atasate: Lista ghidurilor lansate in lunile noiembrie și decembrie "Concentrarea puternica din ultima perioada pe lansarea tuturor finanțarilor europene, pe evaluarea proiectelor depuse și semnarea contractelor incepe sa dea roade. Recuperam intarzierile și, simultan, ne pregatim pentru…

- Conform unui comunicat de presa emis de Direcția pentru Agricultura Județeana Maramureș, Guvernul Romaniei a adoptat in ședința din 20 decembrie Ordonanța de Urgența care aduce urmatoarele reglementari privind pașunatul animalelor domestice: “Pașunatul animalelor domestice va fi permis pe perioada intregului…

- Gabriel Zetea: ”Comuna Sacalașeni este campioana in atragerea de fonduri europene și guvernamentale” Recent, la Sacalașeni au fost semnate doua noi contracte pe Programul Național de Dezvoltare Locala (PNDL), etapa a doua, contracte finanțate de Guvernul Romaniei prin Ministerul Dezvoltarii Regionale,…

- Recent, la Sacalașeni au fost semnate doua noi contracte pe Programul Național de Dezvoltare Locala (PNDL), etapa a doua, contracte finanțate de Guvernul Romaniei prin Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE). O suma de aproximativ 3 milioane de lei vine…

- Agentia pentru Dezvoltare Regionala Bucuresti–Ilfov (ADRBI), Organism Intermediar pentru Programul Operational Regional, anunta finalizarea contractului de asistenta tehnica cod SMIS 101102, avand ca obiect acordarea de finanțare nerambursabila pentru implementarea proiectului "Cerere de finanțare ADR…

- Campion la adoptarea pe “banda rulanta” a proiectelor de Ordonanta de Urgenta este chiar actualul prim-ministru Mihai Tudose, care de la inceputul mandatului si pana in prezent a emis cate o ordonanta de urgenta la mai putin de trei zile din mandat. Conform datelor centralizate de Capital.ro, in perioada…

- "In ceea ce priveste Spitalul de copii Victor Gomoiu, se va derula un program dedicat imbunatatirii calitatii vietii copiilor cu boli rare (in valoare de aproape 3 milioane de euro). Spitalul Filantropia va beneficia de fonduri dedicate perfectionarii pentru gestionarea marilor urgente de sarcina…

- Guvernul a modificat si completat legislatia achizitiilor publice, prin ordonanta de urgenta. Scopul modificarilor este, potrivit Executivului, de a simplifica, clarifica si corela unele prevederi, precum si de a reduce termenele in procesul de atribuire a contractelor publice. Pentru achizitiile directe…

- In ultima ședința a Consiliului Local Cicirlau a fost invitat și președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea, pentru a fi prezent la semnarea a doua contracte extrem de importante pentru locuitorii comunei, contracte finanțate de Guvernul Romaniei prin Ministerul Dezvoltarii Regionale,…

- Romanii care realizeaza activitati independente, cei care incaseaza drepturi de autor sau cei care desfasoara activitati agricole ori au venituri din contracte civile se vor putea asigura pentru concedii medicale, venitul minim la care se vor incheia aceste asigurari fiind salariul minim brut pe economie,…

- Scopul modificarii legislatiei achizitiilor publice este de a simplifica si clarifica unele prevederi si de a reduce termenele in procesul de atribuire a contractelor publice. In cazul achizitiilor directe mici, incheierea de contracte va fi posibila fara publicarea prealabila in SEAP a anuntului si…