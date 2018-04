Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PSD, Catalin Radulescu, a declarat joi, ca dupa sarbatorile pascale va discuta cu parlamentarii, ca ulterior sa propuna un proiect prin care sa se rejudece toate dosarele de dupa anul 2009, in contextul protocoalelor SRI cu institutii din sistemul judiciar, considerate "politie politica".

- Potrivit unor amendamente PSD adoptate de Comisia juridica din Camera Deputatilor, persoanele condamnate, inclusiv pentru coruptie, cu pedepse de pana la cinci ani de inchisoare vor putea beneficia de executarea pedepsei la domiciliu sau in zilele de week-end, intr-un centru special infiintat.…

- Protocoalele SRI cu institutii din sistemul judiciar reprezinta un act de politie politica, declara la RFI deputatul PSD Catalin Radulescu. El sustine ca „au intrat oameni in puscarie, care poate sunt nevinovati (...), oamenii aia si-au pierdut familii, si-au pierdut afaceri, si-au pierdut prestigiu,…

- Primarul Capitalei Gabriela Firea propune ca municipalitatea sa ofere ajutoare financiare pentru femeile insarcinate, pentru ca acestea sa isi faca toate analizele necesare in timpul sarcinii, un proiect de hotarare urmand sa fie dezbatut si votat saptamana viitoare in sedinta de Consiliu General. Edilul…

- Deputatul PNL Florin Roman spune ca, „dupa modelul Bechtel”, Ministerul Culturii a pierdut contractul privind construirea Monumentului Unitatii Nationale de la Alba Iulia și ca, de trei luni de zile, este un blocaj total. Prin urmare, nu este exclus ca, de 1 Decembrie, la Alba Iulia sa fie o holograma…

- Deputatul USR Iulian Bulai a depus, marți, in Parlament, o inițiativa de modificare a Legii Adopției care vizeaza scaderea timpului pe care un copil il petrece in sistemul de protecție, prin facilitarea intregului proces de adopție. Prin proiect se propune deschiderea adopțiilor internaționale și menținerea…

- O inițiativa legislativa a fost depusa la Camera Deputaților, de mai mulți parlamentari (intre care și deputatul PNL de Alba Corneliu Olar), care propun acordarea unei indemnizații pentru limita de varsta primarilor, viceprimarilor, președinților și vicepreședinților de consilii județene. ”Incepand…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a declarat, marti, ca ”daca vrei sa fii nationalist cum e americanul, care sta cu steagul pe casa, ca francezul, polonezul ori ca ungurul macar, trebuie sa existe o astfel de lege a defaimarii in care macar sa iti respecti faptul te-ai nascut in tara si esti roman”.

- Numai ca, in ultima vreme, s-a discutat la nivelul Parlamentului European despre implicatiile pe care le presupun aceste treceri anuale, atat pentru organismul uman, cat si pentru operatiunile economice, in special cele legate de transport. Mai mult, Parlamentul European a adoptat rezolutia prin…

- Astfel, toti sefii organizațiilor județene au primit ordin sa desfaca plicul cu buletinele inaintea votului si sub supravegherea șefului de zona sa fie taiate cu pixul numele Ecaterinei Andronescu, ale lui Nicolae Banicioiu și Codrin Ștefanescu. Potrivit acestui scenariu, la momentul votului, cu…

- Deputatul PSD, Catalin Radulescu, s-a aratat foarte nervos pentru faptul ca regulile nu-i vor permite sa candideze la Congresul din 10 martie. Radulescu a avut un mesaj special pentru doi dintre colegii sai, Florin Iordache și Claudiu Manda.”Le-aș cere colegilor din Oltenia sa-și țina gura,…

- Lovitura pentru deputatul mitraliera. Proiectul de lege depus anul trecut de deputatul PSD Catalin Radulescu, prin care presedintele Romaniei este eliminat din procedura de numire a procurorilor de rang inalt, fiind inlocuit de Senatul Romaniei, a primit aviz negativ la comisia de munca din

- Deputatul de Arges al PSD Simona Bucura Oprescu anunta ca organizatia de femei a PSD pe care o conduce propune „Forumul Romaniei”. „Initiativa vine ca o continuare a Programului de Guvernare si doreste sa ...

- Liderii coalitiei cer retragerea proiectului de lege privind statutul juridic al Casei Regale a Romaniei Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu si presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, retrag din circuitul legislativ proiectul pentru reglementarea statutului juridic al Casei…

- Deputatul PMP, Marius Pascan, a initiat un proiect legislativ prin care propune renuntarea la ora de vara, motivand ca aceasta are efecte negative asupra sanatatii populatiei si ca perturba transportul feroviar si aerian. „Introdusa in anul 1916, ca o necesitate impusa de conditiile economice…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a declarat, in emisiunea Imparțial, de la Digi24, ca vicepreședintele Comisiei Europene Frans Timmermans ar trebui sa asculte de Parlamentul Romaniei, in legatura cu legile Justiției, intrucat este un partener, și ca parlamentul Romaniei nu este „anexa vreunui stat”.

- Mesajul PSD catre protestatari: ”Sa mearga la Cotroceni, acolo e decizia”, a spus liderul PSD, Liviu Dragnea, luni, la Parlament. Deputatul PSD Catalin Radulescu a precizat, insa, ca cei care au ieșit duminica in Piața Victoriei habar nu au de ce protesteaza sau sunt puși de sistem. Liviu Dragnea a…

- Deputatul liberal Cristian Achitei considera ca decizia ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de a demara procedurile pentru revocarea din functie a procurorului sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi, "il descalifica profesional". Achitei a declarat, vineri, pentru AGERPRES,…

- Senatorii din Comisia Juridica au dat, marți, un raport favorabil unui proiect legislativ ce vizeaza interzicerea radarelor ascunse. Autorii propunerii legislative vor ca radarele sa fie instalate exclusiv pe mașini inscripționate ale Poliției. Propunerea legislativa pentru modificarea si completarea…

- Deputatul PNL Ovidiu Raetchi a declarat ca PSD trebuie sa inteleaga ca semnalele din UE privind sanctionarea Romaniei pentru imixtiuni politice in justitie sunt tot mai grave, sustinand ca social-democratii nu pot sacrifica destinul european al tarii pentru ”cateva dosare ale lui Liviu Dragnea”.

- Deputatul liberal Gabriel Andronache a propus, joi, ca toate dosarele referitoare la familie si minori sa fie solutionate numai de catre Tribunal, unde sa fie infiintate sectii specializate, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Un nou proiect de lege prevede ca suprafețele de padure destinate producției sa scada la jumatate, iar exploatarile de lemn de padure sa se faca intr-o procedura ecologica. Initiativa a fost respinsa de Senat, dar daca va fi aprobata la Camera Deputatilor, ar putea deveni lege. Legea speciala se refera…

- Cei doi autori spun ca aceasta ne-ar putea trimite un mesaj care include malware bazat pe inteligenta artificiala, scrie go4it.ro. Citeste si ARMATELE LUMII, IN ALERTA. Un geniu al fizicii. "In mai 2018 incepe invazia extraterestrilor" Un malware extraterestru bazat pe AI poate distruge…

- Vicepresedintele PNL Laurentiu Leoreanu a declarat luni ca modificarile aduse Codului Fiscal nu au adus haos doar in sistemul de stat si cel privat, ci au afectat si ONG-urile. El spune ca va propune redirectionarea unui anumit procent din impozitul pe venit catre ONG-uri, in locul impozitului pe…

- O petitie online prin care doreste sa stranga semnaturi pentru a modifica alineatul (7) al articolului 15 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, in sensul ca persoanele apte de munca sa isi piarda ajutorul social daca refuza sa lucreze, a fost lansata de Deputatul PNL Florin Roman. El…

- Un proiect de lege ce prevede inființarea Ținutului Secuiesc in Romania, cu includerea județelor Covasna, Harghita și o parte din județul Mureș, a fost depus la Camera Deputatilor. Initiativa apartine unui deputat UDMR. Potrivit acestuia, din cele 149 de localitați alocate Ținutului, in peste 60 dintre…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu insista din nou pe langa parlamentari sa aprobe proiectul de lege legat de castrarea chimica a pedofililor. Este a doua oara cand Radulescu propune tratament medical...

- Acesta a mentionat ca va initia un proiect de lege in acest sens. Intrebat ce parere are despre propunerea legislativa a deputatului PSD Catalin Radulescu de castrare chimica a pedofililor, Liviu Pop a spus ca nu comenteaza pe acest subiect, dar ca si el are un proiect de lege prin care vrea…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu, supranumit „deputatul mitraliera” ca urmare a declarațiilor facute anul trecut, in contextul protestelor generate de OUG 13, a declarat ca va propune modificarea Codului penal in sensul dezincriminarii totale a abuzului in serviciu. De asemenea, social-democratul spune…

- Potrivit unor surse guvernamentale, „Oficiul pentru Spalarea Banilor trebuia sa dea drumul la Ordonanța pentru interzicerea acțiunilor la purtator”, insa acest lucru nu s-a mai intamplant dupa ce Daniel Staicu a suspendat plenul Oficiului pentru Spalarea Banilor. Potrivit surselor citate, plenul ONPCSB…

- Deputatul de Olt, Marius Iancu, presedinte executiv al PSD Slatina, a facut, vineri, un apel la responsabilitate, solicitand demisia celor care au ascuns problemele politistului pedofil, dar si explicatii privind comportamentul si declaratiile publice „nepotrivite” ale premierului Tudose.

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a anuntat, marti seara, ca va redepune in Parlament, initiativa legislativa care prevedea castrarea chimica a pedofililor, afirmand ca s-a dovedit inca o data ca intuitia si "flerul" sau politic sunt "prea revolutionare pentru unii". "Iata, ca inca o data, intuitia mea…

