O noua idee de la Ministerul Educatiei: elevii care nu iau 5 la Evaluarea Nationala vor fi trimisi la scoli profesionale

- Consiliul Național al Elevilor nu este de acord cu proiectul de ordin al ministrului Educației prin care elevii care nu obțin cel puțin nota 5 la Evaluarea Naționala nu se vor putea inscrie in licee, singura lor opțiune ramanind școlile profesionale. Consiliul susține ca o astfel de decizie ignora cauzele…

- Un proiect de ordin al ministrului Educației Naționale prevede ca elevii clasei a VIII-a care vor sustine in 2020 Evaluarea Nationala si nu obtin media 5 ar putea fi obligati sa urmeze cursurile invatamantului profesional, transmite Mediafax. Proiectul a fost discutat cu partenerii sociali ai Ministerului…

- Primele rezultate ale Evaluarii Nationale vor fi afisate, marti, pana la ora 12.00, iar elevii nemultumiti vor putea depune contestatii, pana la ora 20.00. S-au inscris 154.956 de absolventi ai clasei a VIII-a, conform situatiei centralizate de Ministerul Educatiei Nationale (MEN). Rezultatele finale…

- Practic, numarul claselor de profesionala se va dubla in anul școlar 2019-2020. In acest an școlar, care a ajuns la ultima zi efectiva in care copiii au, de obicei, serbare, sunt 28 de clase pentru invațamantul profesional, iar in anul școlar 2019-2020 vor fi 54. In anul școlar 2019-2020 vor…

- Elevii clasei a VIII-a sunt, incepand de ieri, in vacanta de vara, potrivit calendarului emis de Ministerul Educatiei. Acestia finalizeaza cursurile cu o saptamana mai devreme decat elevii din clasele ciclului prescolar, primar si gimnazial, pentru a sustine probele Evaluarii Nationale, potrivit Mediafax.…

