- Deputatul PSD Catalin Radulescu anunta, vineri, ca "grupul de intelectuali" din PSD, din care sustine ca face parte si el, se pregateste sa participe la alegerile din partid, precizand ca el, daca o va face, va candida pentru functia de vicepresedinte. "Eu cred ca voi candida la Congres, asa cum cred…

- Ana Ciceala, consilier local USR și o vajnica aparatoare a parcurilor și copacilor din București, administreaza o firma straina care a cumparat 11.000 ha de paduri in Romania pentru exploatare forestiera. Firma a fost achiziționata in decembrie 2012 de celebra Holzindustrie GMBH, cel mai mare exportator…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a declarat, luni, ca decizia ICCJ de condamnarea a lui Liviu Dragnea la 3 ani si 6 luni de inchisoare cu executare este „o executie clara”, la fel cum a fost in cazul lui Adrian Nastase. „Deci in primul rand incercam sa trecem peste socul asta care sigur nu e, e The post…

- Deputatul USR, Stanciu Viziteu, membru in Comisia SRI nu și-a inșușit raportul adoptat de Comisie in ceea ce privește relația SRI-ANI și incriminarea fostului director SRI, George Maior. Viziteu face opinie separata și arata ca raportul este „superficial, nedocumentat și nu conține nicio proba factuala”.…

- Judecatorul Curții Constituționale și fost șef al DNA, Daniel Morar, a fost premiat, in anul 2011 de Grupul pentru Dialog Social drept personalitatea anului. Morar susține ca vazand scandalul in care este implicat Augustin Lazar și intenția GDS de a-i acorda același premiu, el a decis sa renunțe public…

- Procurorul general Augustin Lazar anunța ca transmite premiul acordat de Grupul pentru Dialog Social, constand intr-o distincție pentru ‘merite deosebite in lupta anticoruptie’, foștilor deținuți politic din Romania, printre care și Iulius Filip, cel a carui eliberare a refuzat-o din postura de președinte…