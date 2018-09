Stiri pe aceeasi tema

- Operatorul low-cost Ryanair va adauga un numar de sase noi curse celor deja deservite pe relatia Timisoara – Bucuresti. Din 28 octombrie, compania low-cost va avea un total de 16 curse saptamanal pe aceasta ruta. Acestora li se adauga cele 28 de curse pe aceeași ruta, operate de compania nationala…

- Compania aeriana Ryanair va introduce, incepand cu luna octombrie, patru zboruri suplimentare București-Timișoara și retur, iar compania aeriana Tarom ... The post Zboruri suplimentare catre București de la Timișoara appeared first on Renasterea banateana .

- Compania aeriana Ryanair anuleaza, miercuri, 12 septembrie, 150 de zboruri, dupa ce piloții și insoțitorii de bord din Germania au anunțat ca intra in greva de 24 de ore. Reprezentanții celei mai mari companii aeriene low cost din Europa au anunțat ca 150 din cele 400 de zboruri care ar trebui sa zboare…

- Ryanair anuleazi vineri un zbor din sase, dupa ce pilotii din Germania si Olanda au anuntat ca se vor alatura grevei de 24 de ore planificata in Irlanda, Suedia si Belgia, in cea mai aglomerata perioada a sezonului estival, transmite DPA, preluata de Agerpres. Deja operatorul aerian irlandez anulase…

- Pilotii companiei Ryanair din Olanda si Germania intra, vineri, in greva, timp de 24 de ore, alaturandu-se astfel protestului inceput de colegii din Suedia Irlanda si Belgia. Cetatenii romani care au nevoie de asistenta, se pot adresa Consulatelor din cele doua tari, dupa cum informeaza MAE.

- MAE atentioneaza romanii care vor sa calatoreasca in Croatia, ca incepand de miercuri dimineata Sindicatul pilotilor Croatia Airlines vor intra in greva pe o durata nelimitata, astfel 70% din zboruri vor fi afectate. In Belgia, din 10 august, si personalul companiei Ryanair va intra in greva.

- Ryanair a avertizat luni ca in perioada verii pretul mediu al biletelor va fi mai redus decat se estima, din cauza concurentei ridicate, a vremii deosebit de calde din nordul Europei si a incertitudinilor provocate de o serie de greve, transmit Bloomberg si Reuters, citate de Agerpres.

- Cea mai mare companie low-cost va anula aceste zboruri in perioada 25-26 iulie din cauza unei greve a personalului din cabine din Spania, Portugalia si Belgia. Ceea ce va afecta un numar total de 100.000 de pasageri in doua zile, potrivit Ryanair. ”Pana la 200 de zboruri zilnice” vor fi anulate din/catre…