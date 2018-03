Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educației a precizat ca va solicita Inspectoratelor Școlare organizarea de noi simulari pentru elevii afectați de boicotul cadrelor didactice. Valentin Popa a mai spus și ca se va verifica daca protestul profesorilor a fost unul legal sau au fost incalcate atribuțiile din fișa postului. Ministrul…

- Ministrul Educatiei, Valentin Popa, a declarat luni ca le va cere inspectoratelor judetene organizarea unei noi simulari a Evaluarii Nationale in cazurile in care sesiunea de luni nu a putut avea loc ca urmare a faptului ca examenul a fost boicotat de unii profesori. "In primul rand, eu sunt preocupat…

- Ministrul Educației ii amenința cu sancțiuni pe profesorii care au boicotat simularea evaluarii naționale. Valentin Popa a precizat, la Parlament, ca trebuie vazut daca gestul cadrelor didactice care au refuzat sa se prezinte la simulare nu incalca preve3derile legale și poate fi sancționata disciplinar.

- 'Am fost surprins sa citesc o motiune simplista, cuprinzand atacuri si etichetari la adresa sistemului de invatamant si la adresa conducerii acestuia. Absenta argumentelor analitice este suplinita prin violenta de limbaj, una improprie educatiei, si prin politicianism. Tinta autorilor motiunii nu…

- Ministrul Educatiei, Valentin Popa, a afirmat, luni, in plenul Camerei Deputatilor, ca motiunea pe Educatie initiata de liberali este "simplista", cuprinde "atacuri si etichetari", iar lipsa argumentelor este suplinita prin violenta de limbaj, relateaza Agerpres.

- Ministrul Educatiei, Valentin Popa, face apel la sindicalisti sa nu blocheze simularea Evaluarii Nationale. Mai exact, Ministerul Educatiei Nationale a emis un comunicat de presa in care face un apel catre cadrele didactice, care au anuntat boicotarea examenului de Evaluare Nationala, care are loc in…

- Ministrul Educatiei, Valentin Popa, le-a solicitat, vineri, membrilor Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare (CNATDCU) stabilirea, într-un timp cât mai scurt, a unor standarde minimale pentru acordarea titlului de

- Potrivit unui comunicat remis de MEN, Popa le-a reamintit celor prezenti la sedinta CNATDCU ca asteptarile comunitatii academice privind acest organism sunt foarte mari, membrii acestuia fiind cei de la care se asteapta, inainte de toate, stabilirea liniilor directoare ale invatamantului superior…

- Ministrul Educatiei, Valentin Popa, a decis ca in anul scolar 2018 – 2019 cursurile sa inceapa pe data de 10 septembrie, iar vacanta de iarna sa fie de trei saptamani. Cursurile anului scolar 2018-2019 incep luni, 10 septembrie și insumeaza 168 de zile lucratoare (34 desaptamani). Structura anului școlar…

- Ministrul Educației, Valentin Popa, a intrat intr-un con de umbra, dupa ce la instalarea sa in funcție a stanit un mare scandal, ca urmare a greșelilor gramaticale. Saptamana viitoare, luni, liberalii vor depune motiunea simpla impotriva ministrului Educatiei, a anuntat deputatul PNL Marilen Pirtea.Citește…

- Ministrul Educației, Valentin Popa, a inaintat o noua propunere cu privire la admiterea la liceu.Mai exact, acesta vrea sa modifice formula de calcul al mediei de admitere la liceu, medie care, in prezent, ține seama de rezultatul evaluarii naționale de la finalul clasei a VIII-a, intr-o pondere de…

- BACALAUREAT 2018 EDU.RO: Elevii si prescolarii se intorc luni la scoala pentru a incepe semestrul al doilea din acest an scolar. Urmatoarea vacanta, cea de primavara, va fi intre 31 martie si 10 aprilie, iar vacanta de vara incepe in 16 iunie si se incheie in 9 septembrie. Pentru clasele terminale…

- Ministrul Educatiei, Valentin Popa, a decis ca in anul scolar 2018 – 2019 cursurile sa inceapa pe data de 10 septembrie, iar vacanta de iarna sa fie de trei saptamani, dupa consultari cu partenerii sociali, in cadrul unei sedinte a Comisiei de Dialog Social, organizata de Ministerul Educației Naționale.…

- Ministrul Educației, Valentin Popa, a decis, in urma ședinței a Comisiei de Dialog Social care a avut loc miercuri, 7 februarie, structura anului școlar viitor, dupa ce Ministerul a cerut, printr-un chestionar on-line, parerile elevilor, dascalilor și parinților, cu privire la perioadele preferate pentru…

- Senatorul PSD Liviu Pop, presedinte al Comisiei pentru invatamant, a declarat luni ca doreste eliminarea calificativelor in invatamantul primar, mentionand ca va initia un proiect de lege in acest sens, dar numai dupa ce se va consulta cu ceilalți colegi din PSD. Pop a fost intrebat ce parere are despre…

- Ministrul Educatiei, Valentin Popa, a concluzionat, in urma intalnirii cu echipa de conducere a ISJ Sibiu si conducerea Liceului "Nicolae Teclu", ca este "limpede" ca profesorul de religie din Copsa Mica, acuzat de comportament inadecvat fata de elevii sai, a

- Cele trei eleve care l-au filmat pe preotul ce preda Religie la Liceul Tehnologic ”Nicolae Teclu” din Copsa Mica acuzat ca se masturba in clasa, in timpul orei, au ales o solutie incorecta, iar structurile de conducere din liceu au respectat procedura, sanctionarea fetelor fiind votata succesiv de catre…

- Ministrul Educatiei, Valentin Popa, a convocat o ședința de urgența a Inspectoratului Scolar Judetean Sibiu dupa ce instituția a sancționat trei eleve de la Liceul "Nicolae Teclu" din Copsa Mica...

- Noul ministru al Educatiei, Valentin Popa, este acuzat ca s-ar fi autoplagiat in cel putin trei articole stiintifice publicate fara respectarea regulilor de citare. Autoplagiatul este o forma de incalcare a eticii universitare, prevazuta in lege. Valentin Popa este din 2012 rectorul Universitatii "Stefan…

- Cursurile de etica și integritate academica vor fi incluse in planurile de invațamant, pentru toate programele de studii universitare organizate in instituțiile de invațamant superior din sistemul național de invațamant, dupa ce ministrul Educației, Valentin Popa, a semnat un ordin in acest sens. Acțiunea…

- Ministrul Educației, Valentin Popa, a aprobat marți un ordin care prevede includerea in planurile de invațamant, pentru toate programele de studii universitare organizate in instituțiile de invațamant superior, a cursurilor de etica și integritate...

- Valentin Popa, al 13-lea ministru al Educatiei, care a fost avizat luni de comisiile reunite de specialitate in functia de ministru al Educatiei cu 22 de voturi „pentru” si 12 „impotriva”, crede ca au existat progrese in invatamant si este pacat sa scoatem in evidenta elemente nu atat de importante…

- Valentin Popa, propus pentru functia de ministru al Educatiei, spune ca se discuta prea mult despre plagiate fiind umbrite astfel valorile invatamantului romanesc, in conditiile in care nici legea nu prevede exact unde se pun ghilimelele. „Am avut intotdeauna absolventi extraordinari care au plecat…

- De la „genunche” la „pamblica”. Daca ați avut probleme cu greșelile gramaticale și de limba ale fostului ministru al Educației Liviu Pop, atunci urmariți acest video cu noul ministru propus pentru Educație in Guvernul Dancila, Valentin Popa, care chiar o ține din greșeala in greseala. Citește și Trei…

- Ministrul Educatiei, Prof. univ. dr. ing. Valentin Popa s a nascut la 12 iulie 1964. A studiat la Liceul industrial 39; 39;Nicu Gane 39; 39; din Falticeni, judetul Suceava 1979 1983 , apoi la Institutul Politehnic Iasi, Facultatea de Electrotehnica 1984 1989 , unde a obtinut o diploma de inginer in…

