Stiri pe aceeasi tema

- Gigi Becali a anunțat ca va primi marca Steaua inapoi, dar și palmaresul și istoria. Finanțatorul de la FCSB susține ca in urmatorii ani le va cere despagubiri celor de la CSA, dupa ce procesul a fost amanat. ”Cel mai important lucru e ca judecatorul a amanat procesul pana se judeca speța cu marca notorie,…

- Recent exclus din PSD, Adrian Țuțuianu considera „atipica” decizia Guvernului de a emite o ordonanța de urgența ce vizeaza modificarea Codurilor Penale. Senatorul a lasat de ințeles ca ar putea aparea surprize in ordonanța care nu poate fi atacata decat de Avocatul Poporului. Adrian Țuțuianu a precizat…

- Premierul Viorica Dancila a anunțat, vineri, la inceptul ședinței de Guvern, ca Romaniei primește de la Comisia Europeana suma de 34.278.750 euro pentru combaterea pestei porcine africane. „O veste buna, venita chiar in aceasta dimineața (vineri-n.r.) de la Comisia Europeana este legata de ajutoarele…

- Premierul Viorica Dancila a facut primele declarații dupa intrevederea de astazi, de la Bruxelles, cu președintele Comisiei Europene, Jean - Claude Juncker."Astazi am avut reuniunea cu colegiul comisarilor care se inscrie in cadrul intalnirilor premergatoare preluarii președinției. Am vorbit…

- Trimisul special al AGERPRES, Daniel Florea, transmite: Premierul Viorica Dancila a declarat ca va depune diligentele necesare pentru ca Romania sa acceada in Zona euro in anul 2024. ‘Romania si-a luat angajamentul de a adera la Zona euro odata cu indeplinirea conditiilor, iar, recent, am setat un orizont…

- Premierul Viorica Dancila începe, marti, o vizita de lucru de doua zile la Bruxelles. Discutiile de la Comisia Europeana au loc în contextul preluarii de catre România, începând cu 1 ianuarie 2019, a Președinției

- Prim ministrul Romaniei, Viorica Dancila, a avut astazi, 9 noiembrie, o intrevedere cu ministrul canadian al apararii, Harjit Singh Sajjan, in marja vizitei oficiale desfasurate in Romania.La intrevedere a participat si ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor.Premierul Viorica Dancila a apreciat modul…

- Prim-ministrul Romaniei, Viorica Dancila, a avut marti, 6 noiembrie 2018, o intrevedere cu ES Șeicul Abdullah bin Nasser bin Khalifa Al Thani, prim-ministrul statului Qatar. Cei doi inalți oficiali au exprimat apreciere fața de nivelul cooperarii bilaterale și au agreat asupra importanței continuarii…