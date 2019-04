Stiri pe aceeasi tema

- „Cativa eurodeputati inimosi din Romania, Bulgaria, Ungaria, Polonia, Letitia, discuta cum sa salveze transportul international pentru tarile din est", a scris marti Maria Grapini pe contul privat de Facebook, relateaza Mediafax. De asemenea, eurodeputatul a pus virgula intre subiect si predicat, mai…

- Eurodeputatul Maria Grapini a relatat, marți, pe Facebook, despre o intalnire pe care a avut-o cu cațiva europarlamentari, aceasta referindu-se la state precum Bulgaria, Polonia, Ungaria și o alta țara care nu exista „Letiția”.„Cațiva eurodeputați inimoși din Romania, Bulgaria, Ungaria, Polonia,…

- „Cativa eurodeputati inimosi din Romania, Bulgaria, Ungaria, Polonia, Letitia, discuta cum sa salveze transportul international pentru tarile din est”, a scris Maria Grapini pe Facebook. Uniunea Naționala a Transportatorilor Rutieri din Romania (UNTRR) impreuna cu asociațiile transportatorilor…

- Maria Grapini, europarlamentar PSD și autoare a mai multor gafe memorabile de-a lungul timpului, a „inventat” o țara noua intr-un mesaj pe Facebook, publicat in cursul zilei de marți, scrie digi24.ro. Maria Grapini a scris: „Cațiva eurodeputați inimoși din Romania, ...

- Potrivit unui nou studiu al companiei de masurare globala, Nielsen, consumatorii din toata lumea iși exprima o creștere a increderii in bunastarea lor financiara, cu precadere in țarile in curs de dezvoltare din Asia, Africa, America Latina și Orientul Mijlociu. Studiul „Schimbarea Prosperitații Consumatorului”,…

- CHIȘINAU, 2 mar – Sputnik. La 1 martie, a intrat în vigoare Acordul în domeniul securitatii sociale dintre Republica Moldova si Republica Federala Germania. Acordul stipuleaza conditiile stabilirii pensiei pentru limita de vârsta, de dizabilitate, de urmas precum si indemnizatiei…

- Cresterea economica in partea de est a Uniunii Europene a incetinit in ultimul trimestru al anului trecut in conditiile in care PIB-ul a fost afectat de incetinirea cererii pentru exporturile regiuni, sustin economistii intervievati de Bloomberg. Din cele sase state care urmeaza sa dea publicitatii…

- Potrivit rtbf.be, ”O Romanie corupta preia președinția Consiliului UE”. Citandu-l pe politologul ULB, Jean-Michel De Waele, sursa citata scrie ca ”exista motive serioase de ingrijorare” cu privire la preluarea președinției Consiliului UE de catre Romania. El adauga ca ”este pacat ca Europa…