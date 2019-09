O nouă furtună ameninţă Bahamas, deja devastat de uraganul Dorian O noua furtuna ameninta Bahamas, la mai putin de doua saptamani dupa ce uraganul Dorian a devastat tara insulara, a anuntat vineri Serviciul National de Meteorologie din SUA, citat de DPA. Vineri, furtuna a trecut pe langa insula Cat din estul Bahamas. Se asteapta ca aceasta sa se indrepte spre nord-vest si eventual sa se transforme intr-o furtuna tropicala inainte de a ajunge sambata pe insula Grand Bahama. Ea va fi insotita de rafale de vant de pana la 75 de kilometri pe ora si de ploi abundente. Daca furtuna va creste in intensitate, ea va primi numele Humberto, conform CNN. … Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ''Lista, compusa pe baza relatarilor legate de persoanele disparute, nu a fost comparata cu datele guvernamentale privind persoanele evacuate si aflate in adaposturi'', a declarat purtatorul de cuvant al Agentiei Nationale de Gestionarea Situatiilor de Urgenta (NEMA), Carl Smith, intr-o conferinta…

- Uraganul Dorian a lovit sambata seara la sud de orasul Halifax, in provincia canadiana Noua Scotie (est), fiind insotit de ploi abundente si valuri de douazeci de metri, potrivit serviciilor meteorologice, relateaza AFP. Dupa ce a devastat Bahamas si coasta de est a Statelor Unite, Dorian a fost retrogradat…

- Uraganul Dorian a lovit sambata seara la sud de orasul Halifax, in provincia canadiana Noua Scotie (est), fiind insotit de ploi abundente si valuri de douazeci de metri, potrivit serviciilor meteorologice, relateaza AFP. Dupa ce a devastat Bahamas si coasta de est a Statelor Unite, Dorian a fost retrogradat…

- Uraganul Dorian a lovit sambata seara la sud de orasul Halifax, in provincia canadiana Noua Scotie (est), fiind insotit de ploi abundente si valuri de douazeci de metri, potrivit serviciilor meteorologice, relateaza AFP. Dupa ce a devastat Bahamas si coasta de est a Statelor Unite, Dorian…

- Uraganul Dorian a trecut de Carolina de Nord, stat in care a ajuns vineri, aducand ploi abundente care au inundat parti ale coastei, transmite sambata DPA. Furtuna, care a lovit tarmul Carolinei de Nord cu o intensitate mai scazuta, fiind trecuta in categoria 1 a uraganelor, se indreapta in prezent…

- Insula Abaco din Bahamas insa se afla sub apele aduse de catre uraganul Dorian, care era incadrat in categoria 5 de periculozitate, cea mai mare, atunci cand a lovit țarmurile statului din Caraibe. Primul-ministru Hubert Minnis a inspectat din avion insula era imaginile arata proporțiile dezastrului.…

- "In ceea ce priveste coordonarea, Agentia de gestionare a dezastrelor din Caraibe (CDEMA) este cea care conduce raspunsul umanitar", a declarat Jens Laerke, un purtator de cuvant al Biroului ONU pentru Afaceri Umanitare, in cadrul unei conferinte de presa la Geneva.CDEMA a trimis in Bahamas,…

- Cel puțin cinci persoane au murit, iar aproximativ 13.000 de locuințe au fost avariate sau distruse dupa ce uraganul Dorian a devastat arhipelagul Bahamas, au anunțat autoritațile și Crucea Roșie, potrivit Mediafax citând BBC News. Premierul bahamian Hubert Minnis a anunțat ca decesele s-au…