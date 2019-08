Stiri pe aceeasi tema

- Aplicatia Cell 411, inventata de Virgiliu Vaduva, un roman care locuieste de peste 20 de ani in Statele Unite ale Americii, a fost prezentata si Serviciului de Telecomunicatii Speciale (STS) din Romania, ca varianta pentru inlocuirea sau functionarea in paralel a mesageriei RO-Alert.

- Secretarul de stat Raed Arafat a anuntat astazi ca raportul comisiei privind imbunatatirea serviciului de localizare prin sistemul 112 va fi prezentat miercuri. "Lucram cu ANCOM, STS, Ministerul Comunicatiilor, reprezentanti de la IGSU. Toate partile lucreaza. Si din partea Secretariatului General al…

- In perioada urmatoare, Departamentul pentru Situatii de Urgenta, prin Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, in colaborare cu Serviciul de Telecomunicatii Speciale, va realiza o noua runda de testari ale Sistemului RO-ALERT. Activitatea are scopul de a examina functionarea sistemului prin…

- In perioada urmatoare, Departamentul pentru Situatii de Urgenta, prin Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU), in colaborare cu Serviciul de Telecomunicatii Speciale (STS), va realiza o noua runda de testari ale Sistemului RO-ALERT. Activitatea are scopul de a examina functionarea sistemului…

- Unul dintre cei doi tineri care au batut un om de afaceri din Targu Jiu, pe 2 iulie, in apropierea casei sale, a fost prins de polițiștii gorjeni ieri pe raza localitații Vațel, in județul Hunedoara. Este vorbe despre un tanar de 26 de ani din Deva, orașul Hunedoara, iar reținerea sa a avut loc dupa…

- Un bebeluș de 11 luni a murit aseara intr-un grav accident rutier produs pe Drumul Județean 394 (DJ394), intre localitatile constantene Dulcesti si 23 August. Tatal copilului, un tanar de 22 de ani, a pierdut controlul volanului, a iesit cu autovehiculul de pe carosabil si s-a rasturnat pe camp. Bebelușul…

- Guvernul a adoptat, marți, prin ordonanța de urgența operarea Sistemului de avertizare a populatiei in situatii de urgenta RO-ALERT de catreMAI prin Departamentul pentru Situatii de Urgenta, Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta si inspectoratele pentru situatii de urgenta subordonate. OUG-ul…

- Un accident cu doua victime, s-a produs pe raza comunei Plopșoru. Doua persoane, aflate intr-un autoturism care a intors, fara sa se asigure, au ajuns la spital. Oamenii legii au intocmit și un dosar penal. Neatenția și-a spus cuvantul in cazul unui șofer, care conducea din direcția Izvoarele spre Rovinari.…