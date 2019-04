Stiri pe aceeasi tema

- O explozie a zguduit iarași orașul Colombo, din Sri Lanka, luni dupa-amiaza. Potrivit martorilor, bomba a explodat intr-o dubița, langa o biserica, in timpul operațiunilor de dezamorsare, noteaza Haaretz, scrie realitatea.net.

- ''Furgoneta a explodat cand echipa de deminare a STF (Forta Speciala de Reactie Rapida) si fortele aeriene au incercat sa dezamorseze bomba'', a declarat martorul citat. Purtatorul de cuvant al fortelor de securitate nu a fost imediat disponibil pentru a comenta informatia.

- 'Bilantul este de in jur de 290 (de morti) si 500 de raniti', a declarat purtatorul de cuvant al politiei Ruwan Gunasekera. 24 de persoane au fost arestate in legatura cu acest val de atacuri, care nu au fost revendicate in acest stadiu, a adaugat el. Bombe detonate, in timpul liturghiei…

- Politia a arestat 13 barbati in cazul atentatelor comise duminica in Sri Lanka, soldate cu 215 morti si 450 de raniti, potrivit informatiilor furnizate luni de o sursa oficiala, transmite AFP, citat de Agerpres.O sursa din cadrul politiei a indicat pentru AFP ca suspectii, care apartin toti aceleiasi…

- Autoritațile din Sri Lanka anunța ca 290 de persoane au murit și cel puțin 500 au fost ranite in urma exploziilor care au vizat cinci hoteluri și trei biserici din orasele Colombo, Negombo si Batticaloa, potrivit BBC, conform Mediafax.Potrivit autoritaților locale, 24 de persoane au fost arestate…

- Celula de criza la MAE dupa atentatele din Sri Lanka Sri Lankan security personnel and police investigators look through debris outside Zion Church following an explosion in Batticaloa in eastern Sri Lanka on April 21, 2019. A series of eight devastating bomb blasts ripped through high-end hotels and…

- Cu zece zile inainte de exploziile care au vizat mai multe biserici și hoteluri de lux din Sri Lanka, poliția locala a primit un pot cu privire la posibile atacuri in ziua de Paște. Șeful poliției naționale a trimis o alerta despre intențiile unui grup islamist radical care intenționa sa atace cu bombe…