- O furgoneta parcata in apropierea unei biserici din Sri Lanka unde zeci de oameni au fost ucisi duminica a explodat luni, a relatat un martor pentru Reuters, potrivit caruia deflagratia s-a produs in momentul in care o echipa de genisti incercau sa dezamorseze un dispozitiv exploziv.

- Opt explozii au lovit duminica Sri Lanka. Mai multe bombe au explodat in hoteluri si biserici, in timpul liturghiei de Paste. 290 de persoane au murit, intre acestia si cateva zeci de straini. De asemenea, 500 de persoane au fost ranite. Numarul lor exact "este dificil de determinat. Aproximativ…

- Departamentul de Stat al SUA a emis o noua alerta de calatorie cu privire la Sri Lanka, avertizand ca 'grupuri teroriste' continua sa puna la cale posibile atacuri in aceasta tara sud-asiatica, dupa atentatele de duminica soldate cu 290 de morti si in jur de 500 de raniti, transmite luni Reuters.Citește…

- Genisti ai armatei srilankeze au detonat in mod controlat, duminica seara, un dispozitiv explozibil descoperit in apropierea principalului aeroport international al tarii, informeaza EFE. Explozibilul a...

- Cel putin trei biserici si alte trei hoteluri de lux din Sri Lanka au fost atacate cu bombe in prima zi de Paste. Cel putin 156 de persoane au fost ucise si peste 400 ranite au anuntat oficiali de la spitale si politie, citati de Reuters. Intr-una din biserici din nordul capitalei Colombo, peste 50…

- Un avion al companiei norvegiene Air Shuttle, care se indrepta catre Nisa si care avea la bord 169 de pasageri, s-a intors pe aeroportul Arlanda din Stockholm dupa ce a primit o amenintare cu bomba, a informat joi compania, relateaza site-ul agentiei Reuters, citeaza mediafax.ro.

- Premierul britanic Theresa May a condamnat luni un atac cu bomba ce a vizat un vehicul din apropierea unei Curți de Justiție din orașul Londonderry din Irlanda de Nord, relateaza site-ul agenției Reuters. Patru barbați au fost arestați în urma incidentului de sâmbata seara. Luni, poliția…