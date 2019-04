Stiri pe aceeasi tema

- O explozie a fost auzita joi în localitatea Pugoda, aflata la 40 de kilometri de Colombo, capitala statului Sri Lanka, au informat autoritațile și rezidenții orașului, relateaza Mediafax, citând site-ul agenției Reuters. Poliția a informat ca investigheaza explozia, declanșata într-un…

- Politia din Sri Lanka a anuntat miercuri ca a procedat la o explozie controlata a unui scuter suspect parcat in apropiere de popularul cinematograf Savoy din capitala tarii, Colombo, relateaza agentia Reuters. Potrivit sursei, nu erau explozibili in vehicul. Masura politiei survine in contextul atentatelor…

- O furgoneta parcata in apropierea unei biserici din Sri Lanka unde zeci de oameni au fost ucisi duminica a explodat luni, a relatat un martor pentru Reuters, potrivit caruia deflagratia s-a produs in momentul in care o echipa de genisti incercau sa dezamorseze un dispozitiv exploziv.

- O noua explozie a avut loc in Colombo, capitala Sri Lanka, in apropierea unei biserici, in timpul tentativei geniștilor de dezamorsare a unei bombe plasate intr-un camion. Camionul se afla in apropierea unei...

- ''Furgoneta a explodat cand echipa de deminare a STF (Forta Speciala de Reactie Rapida) si fortele aeriene au incercat sa dezamorseze bomba'', a declarat martorul citat. Purtatorul de cuvant al fortelor de securitate nu a fost imediat disponibil pentru a comenta informatia.