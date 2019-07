O nouă explozie cu grenadă la Anvers. Şase vehicle au fost avariate Politia a intervenit in explozia din Marsstraat, in cartierul Berchem, la ora locala 03:11, noaptea. Din primele cercetari la fata locului doua explozii s-au produs pe trotuar si au avariat sase masini, potrivit 7sur7.



Serviciile de deminare din Sedee au venit la fata locului, iar un caine politist a cautat explozibilii, dar nu a fost gasit niciun explozibil in zona vizata. Politia judiciara federala este inca la locul incidentului. Strada in care s-a produs atacul a fost inchisa publicului si ar putea fi redeschisa traficului in timpul acestei zile. Orasul Anvers s-a confruntat… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

