Stiri pe aceeasi tema

- O explozie a fost auzita joi in localitatea Pugoda, aflata la 40 de kilometri de Colombo, capitala statului Sri Lanka, au informat autoritațile și rezidenții orașului, relateaza site-ul agenției Reuters, conform Mediafax.Poliția a informat ca investigheaza explozia, declanșata intr-un moment…

- Secretarul american de Stat Mike Pompeo a declarat miercuri într-un interviu pentru postul de televiziune CBS ca toate dovezile arata ca organizația terorista Stat Islamic a inspirat atacurile teroriste din Sri Lanka, în urma carora cel puțin 359 de persoane au fost ucise, potrivit Mediafax.…

- Autoritatile din Sri Lanka au arestat cel putin 60 de persoane suspectate ca ar fi implicate in atacurile teroriste care au vizat cinci hoteluri si trei biserici din orasele Colombo, Negombo si Batticaloa, a informat presedintele Parlamentului, Lakshman Kiriella, relateaza agentia Reuters, relateaza…

- Masura politiei survine in contextul atentatelor sinucigase care au avut loc duminica in biserici din Negombo, Batticaloa si Colombo si in trei hoteluri de cinci stele din capitala srilankeza, atacuri revendicate de gruparea Stat Islamic (SI). Unul dintre atacatori sinucigasi, surprins de…

- Politia din Sri Lanka a anuntat miercuri ca a procedat la o explozie controlata a unui scuter suspect parcat in apropiere de popularul cinematograf Savoy din capitala tarii, Colombo, relateaza agentia Reuters. Potrivit sursei, nu erau explozibili in vehicul. Masura politiei survine in contextul atentatelor…

- Cel putin 359 persoane au murit in urma atacurilor teroriste care au vizat cinci hoteluri si trei biserici din orasele Colombo, Negombo si Batticaloa, au informat miercuri autoritatile. Purtatorul de cuvand al Politiei, Ruwan Gunasekera, a publicat bilantul, fara a da detalii in plus privind pagubele…

- Cel puțin 359 persoane au murit in urma atacurilor teroriste care au vizat cinci hoteluri și trei biserici din orasele Colombo, Negombo si Batticaloa, au informat miercuri autoritațile, relateaza site-ul agenției Reuters, conform Mediafax.DEZASTRU pentru Romania, dupa eliminarea din Fed Cup:…

- Cel putin 158 de persoane, între care 35 straini, au murit, iar alte peste 300 au fost ranite în seria de atentate comise duminica la hoteluri si biserici din Sri Lanka. Informația este confirmata de autoritațile țarii. Atentatele, comise de Pastele catolic, au vizat cel putin…