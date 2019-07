Stiri pe aceeasi tema

- In luna iunie, cinci moldoveni, un rus si doi romani au pornit in calatoria vietii lor. Desi au mai trait anterior experienta unei expeditii in conditii extreme, aceasta a fost unica si deosebita.

- Prima versiune a modelului a fost un coupe in trei usi care s-a produs intre anii 1997 si 2002, model foarte indragit la vremea respectiva. Productia noului Ford Puma se va face la uzina din Craiova, dupa o investitie de aproximativ 200 milioane de Euro si crearea suplimentara a 1500 de locuri…

- CSU Craiova bifeaza cel mai important transfer al verii. Oltenii il vor repatria pe fundașul stanga Bogdan Vatajelu, 26 de ani, cel care aparținea de Sparta Praga. Aventura ceha a lui Vatajelu a luat sfarșit. Deși Jablonec, clubul la care a evoluat in ultimul sezon, voia sa-l cumpere definitiv de la…

- Licitatia pentru tramvaiele din Craiova a fost anulata. Procedura de achzitie publica demarata de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice (MDRAP) prin care urma sa se achizitioneze 17 tramvaie noi destinate transportului public din Craiova a esuat. Dupa ce a prelungit de doua ori…

- Este de fapt un model crossover care are o carsoerie in medie mai mare decat cea a lui Kona si este de fapt primul concurent de seama pentru gama Ford EcoSport construita in Romania. Momentan cunoastem de fapt ca masina celor de la Hyundai are un motor pe benzina de 1.6 litri…

- Casa Auto Iasi, dealer Mitsubishi Motors, a pregatit o zi plina de aventura si spectacol total off-road, sambata, 18 mai, intr-o zona pitoreasca din comuna Dobrovat. Aventura a inceput departe de sosea, acolo unde drumul se transforma intr-un traseu extrem, unde natura ridica obstacole ce solicita indemanarea…

- Horia Colibașanu, alpinistul timișorean care a urcat pe opt dintre cele 14 varfuri din Himalaya cu altitudine peste 8.000 de metri, considera ca expediția din 2019, cu obiectivul de a deschide o ruta noua spre varful Dhaulagiri (8.167m), este cea mai grea de pana acum. Colibațșanu considera ca aceasta…

- Apetitul europenilor pentru SUV-uri a majorat productia modelului Duster si a tinut ocupata uzina Ford de la Craiova, astfel încât Dacia si constructorul american au asamblat în primele trei luni ale anului aproape 132.000 de unitati, potrivit datelor Asociatiei Constructorilor…