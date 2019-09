O nouă ediţie Happy Run - Race for the Cure; 16 oraşe europene…

Cea mai cunoscuta cursa din lume care sarbatoreste invingatoarele in lupta cu cancerul si promoveaza preventia - Race for the Cure - devine, anul acesta, in 29 septembrie, cea mai mare cursa europeana dedicata sanatatii, la start aliniindu-se, pentru prima data, 16 orase europene simultan.



"La editia a cincea a evenimentului Happy Run - Race for the Cure, care va avea loc duminica, 16 orase europene - Bucuresti, Brescia, Matera, Sofia, Split, Sankt Petersburg, Belgrad, Braga, Kosovo, Gdansk, Tbilisi, Atena, Bruxelles, Anvers, Namur, Sarajevo - dau nastere celei mai mari curse caritabile…