O noua editie Fleet Management Conference are loc pe 11 aprilie la Hotel Caro Bucuresti Fleet Management Conference, cel mai important eveniment dedicat gestionarii eficiente a flotelor auto, revine pe 11 aprilie 2019, la Hotel Caro Bucuresti.



Aflat la cea de-a sasea editie, Fleet Management Conference reuneste reprezentanti ai asociatiilor de profil din industria auto, manageri de flote ai celor mai importante companii multinationale, dar si consultanti, cu scopul de a oferi solutii pentru optimizarea performantei flotelor si modalitati de rezolvare a provocarilor care apar in aceasta industrie.



Subiecte abordate in cadrul conferintei:



Strategii si sfaturi… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Departe de a-l lua de urechi pe Mircea Lucescu, ma simt nevoit sa analizez o declarație care nu mi s-a parut corecta. Il Luce s-a legat de Valeri Lobanovski, fostul antrenor al lui Dinamo Kiev și al Uniunii Sovietice, poziționat pe locul 6 in topul all-time al tehnicienilor din fotbal, clasament realizat…

- Faptul ca Romania are un buget abia in luna martie este o problema, dar la aceasta problema trebuie sa gaseasca solutii si partea guvernamentala si cea parlamentara dar si presedintele Iohannis, considera ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici. "Este o problema ca avem buget abia in luna…

- Sute de gorjeni au refuzat cardul de sanatate din motive religioase. Numarul nu este ingrijorator, din punctul de vedere al casei.de asigurari. "Pe motive religioase au fost refuzate 232 de carduri, foarte puține", a spus Daniel Șur...

- Piata FOREX reprezinta o piata mondiala descentralizata, prin intermediul careia se tranzactioneaza timp de 5 zile pe saptamana toate valutele existente la momentul actual in lume. Aceasta este considerata a fi una dintre cele mai lichide piete...

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat ca nu a putut participa „din motive personale” la ceremonia de preluare a Președinției Consiliului UE, care a avut loc la începutul lunii ianuarie la Ateneul Român.„Nu am putut. Din motive personale”, a afirmat Liviu…

- De cele mai multe ori femeile se confrunta cu o piele uscata, indiferent daca tenul este unul uscat de fel, normal sau gras. Exista anumite cauze pentru care acest pielea se usuca si este necesar sa le identifici din timp pentru a putea aplica tratamentul cosmetic corespunzator. Cei de la L’Oreal Paris…

- Secretarul general al Guvernului, Toni Grebla, a declarat luni ca prin actiunile sale presedintele Klaus Iohannis a incalcat prevederile Constitutiei, astfel incat ar exista motive constitutionale pentru a fi declansata procedura de suspendare a acestuia din functie, insa politic “lucrurile sunt mai…

- Economia mondiala ar urma sa incetineasca in 2019 pentru a se stabiliza ulterior, a apreciat joi Banca Centrala Europeana (BCE), care mizeaza in continuare pe cresterea preturilor. Investitorii se asteapta de ceva vreme la o incetinire a ritmului de crestere a economiei mondiale, din cauza…