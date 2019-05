Stiri pe aceeasi tema

- Departamentul pentru Pregatirea Personalului Didactic din cadrul Universitații ,,Valahia” – Targoviște a organizat pe data de 30 mai 2019 ediția Post-ul “Școala – intre tradițional și modern”, sesiune de comunicari științifice ajunsa la cea de-a X-a ediție apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Colegiul Național „Moise Nicoara”, liceul de top al Aradului, este cunoscut in toata lumea datorita performantelor obtinute de elevii sai. Cladirea veche de aproape 150 de ani a colegiului a necesitat o reabilitare totala pentru a fi adusa la standarde demne de perfomantele obtinute. Banii europeni…

- Proiectul de educatie montana Scoala de Mers pe Munte, organizat de Asociația Tașuleasa Social in parteneriat cu Coca-Cola HBC Romania, a deschis inscrierile pentru ediția din acest an. 200 de persoane imparțite in 8 grupe, vor avea ocazia sa participe gratuit in perioada 31 iulie – 18 august 2019 la cursuri…

- In ediția din mai a Primei Reviste pentru Femei din Moldova veti avea ocazia sa-l cunoașteți pe chirurgul cardiovascular Aureliu Batranac, care este dedicat, practic, totalmente, cardiologiei timp de 30 de ani.

- In timp ce in majoritatea satelor din R. Moldova, casele de cultura par a fi uitate si isi deschid rareori usile cu ocazia unor evenimente culturale, la Slobozia Dusca, Criuleni, gasim o atmosfera calda si plina de viata. Desi e luni, coridoarele de aici rasuna de sunetele pianului, ale clarinetelor,…

- Timp de o saptamana, elevii și profesorii Școlii Gimnaziale „Vasile Cirlova” din Targoviște au avut mari emoții. De ce? Simplu: Post-ul Oaspeți europeni la Școala ,,Vasile Cirlova” Targoviște apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Lansari de candidati si atacuri politice la reuniunea popularilor europeni. In fata a mii de alesi locali, cu liderul PNL pe post de amfitrion, candidatul PPE la sefia Comisiei Europene, Manfred Weber si-a prezentat programul si i-a criticat pe socialistii europeni - in general- si

- Profesorii unui liceu particular din Piatra Neamț se alatura mișcarii inițiate de omul de afaceri Ștefan Mandachi pentru autostrazi in Romania, iar vineri, 15 martie, vor da o pauza prelungita elevilor, de 15 minute, la ora 15.00. Ideea sustinerii inițiativei civice vine de la profesorul de limba romana…