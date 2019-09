Stiri pe aceeasi tema

- Federatia Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR) a anuntat joi ca lanseaza programul "Litoralul pentru toti" prin care turistii beneficiaza de cazare la mare platind intre 50 si 140 de lei pe zi, incepand cu 1 septembrie pana in 30 septembrie.

- Turistii romani au profitat de mini-vacanta de Sfanta Maria, astfel ca acesta este cel mai aglomerat weekend de pe litoralul romanesc, hotelurile fiind ocupate in proportie de 98%, a declarat pentru News.ro prim-vicepresedintele executiv al Federatiei Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR), Dragos…

- Federatia Patronatelor din Turismul Romanesc anunta ca, in acest week end, pe litoral se afla aproximativ 80.000 de turisti in structurile clasificate.Incepand din aceasta saptamana, odata cu terminarea ultimelor examene scolare planificate ca de obicei in mijlocul verii si cu devoalarea unui ldquo;fake…