- In aceasta dupa-amiaza, incepand cu ora 17.00, la Muzeul Satului Banatean va avea loc un spectacol folcoric organizat in parteneriat cu Centrul de Cultura si Arta al judetului Timis, la care participa cei mai de seama reprezentanti ai folclorului banatean, cu cantece, jocuri si grai din Banatul de altadata.…

- Timișoara este orașul tuturor posibilitaților, cu singura condiție sa ai o ”pila” la primarie. Ultima dovada – astazi, o strada din centrul Timișoarei a fost blocata pentru un eveniment privat la care participanții platesc sa intre, cetațenii fiindu-le interzis de angajații unei firme private de paza…

- Sambata, dupa-masa, de la ora 18.00, timișorenii sunt chemați la Pedalarea de Primavara – un eveniment cu tradiție pentru intreaga comunitate locala. In 2019, evenimentul aduce si sarbatorirea a 11 ani de existența a organizației Verde pentru Biciclete. In acest an, laitmotivul celui mai important eveniment…

- Zeci de elevii cu talent in domeniul muzical au reusit sa obtina premii si mentiuni la prima editie a Festivalului concurs judetean ”Porolissum”. Festivalul a adunat peste 80 de copii si elevi din judet, cu varste cuprinse intre 6 si 18 ani si s-a desfasurat la finalul saptamanii trecute la Centrul…

- Localul „Szimpla” din Sfantu Gheorghe organizeaza, in parteneriat cu Centrul de Transfuzie Sanguina Covasna o noua ediție a campaniei de donare de sange, sub genericul „Be someone’s Hero! It’s in your Blood!”, ediție ce va fi una speciala. Artiști locali vor incanta participanții, cu momente muzicale.…

- Centrul de Cultura și Arta al Județului Timiș organizeaza, in perioada 20 – 21 martie, prima ediție a Festivalului – concurs de muzica populara „Gelu Stan”. Festivalul ii aduce un omagiu maestrului Gelu Stan, profesor, dirijor și muzicolog originar din Lugoj, care a contribuit la dezvoltarea…

- Directorul de la Horticultura SA, Andrei Dragila, și-a parcat, astazi, BMW-ul in piața Victoriei, chiar pe pista de biciclete de peste drum de Catedrala Mitropolitana din Timișoara. Asta in condițiile in care parcarea primariei este la 50 de metri de locul unde Dragila a ales sa-și lase mașina. Acesta…

- Prima editie a festivalului-concurs „Gelu Stan” va avea loc in 20 si 21 martie, in organizarea Centrului de Cultura si Arta al judetului Timis, evenimentul fiind inclus in cea de-a XIX-a editie a festrivalului „Topul Primaverii”. Festivalul doreste sa aduca un omagiu maestrului Gelu Stan, originar din…