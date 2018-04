Stiri pe aceeasi tema

Organizatorii festivalului PLAI au pus in vanzare abonamente pentru toate cele trei zile ale ediției din acest an, care va avea loc in perioada 14 – 16 septembrie, la Muzeul Satului Banațean. Pana in 29 aprilie abonamentele pentru cele trei zile de festival costa 68 lei, valoarea acestui early bird…

Festivalul „Buzaul Clasic" a debutat miercuri, 28 martie, la sala Consiliului Judetean, cu un spectacol de exceptie sustinut de membrii All's Choir, cor format din cantareti de opera, din ansamblurile corale ale Operei Nationale si ale Filarmonicii "George Enescu" din Bucuresti, cu mare experienta artistica…

Un primar dansator de langa Timișoara a platit din bani publici promovarea propriei imagini... La puțin timp dupa obținerea primului mandat...

- Cei de la Episcopia Romano-Catolica nu au putut organiza Pelerinajul de Florii in duminica in care a trecut, dar la Timișoara va avea loc totuși o astfel de procesiune. Este vorba despre cea organizata de Arhiepiscopia Timișoarei.

- A fumat iarba si, pentru adrenalina, a decis sa se plimbe tocmai pe liniile de tramvai. Vorbim despre un tanar din localitatea Ticvaniul Mare din Caraș Severin, care a fost prins de politisti sambata dimineata, in timp ce se plimba leganat pe calea de rulare a tramvaiului de pe str. Avram Imbroane din…

Peste jumatate dintre tinerii care au obținut un loc de casa intr-o comuna de langa Timișoara trebuie sa dea terenul inapoi.

- Duminica, 25 martie, cu incepere de la ora 10,00, la magazinul de produse locale Degustarium, din centrul comunei Ghimeș-Faget, are loc a treia ediție a Expoziției Concurs de Oua Incondeiate, inițiata in urma cu doi ani de omul de afaceri local Petru Pal. Cei dornici de a dobandi deprinderile tehnice…

- Timișorenii nu trebuie sa uite manușile, caciula și fularul atunci cand ies din casa. Asta pentru ca meteorologii anunța ca, de astazi și pana joi dimineața, vremea se va menține deosebit de rece, cu valori termice mai scazute, in general, cu 10 grade fața de mediile specifice perioadei. Și in Banat…

- Consiliul Județean Prahova si Centrul Județean de Cultura Prahova organizeaza in perioada 21-31 martie 2018 a 13-a editie a Festivalului artelor NICHITA LA ECHINOCTIU. Ca si la editiile precedente, Centrul Dramatic Mythos propune un program consistent, onorat de prezența unor personalitați ale culturii…

- S-au mutat din oraș ca sa scape de poluarea și de galagia din oraș, dar au nimerit langa adevarate gropi de gunoi. Localitațile limitrofe Timișoarei se dezvolta pe zi ce trece, iar constructorii par sa nu țina cont de ce lasa in urma. Autoritațile vor sa le vina de hac cu camere de supraveghere. Intre…

Intr-o comuna de langa Timisoara, populatia scolara si prescolara este in crestere si, ca urmare, se impune extinderea si modernizarea a doua gradinite.

- O tamponare usoara a avut loc, astazi, in fata hotelului Continental din Timisoara, care insa a blocat circulația in aceasta zona aglomerata a orașului. O soferita neatenta a facut un viraj nepermis si a taiat calea unui tramvai. Femeia trecea cu masina pe langa statia de tramvai de langa hotel si a…

- Un depozit în care se aflau circa 150 kg de lacuri si vopsele a ars, sâmbata, în localitatea Mosnita Noua, lânga Timisoara, a declarat, pentru Agerpres, purtatorul de cuvânt al ISU Banat, Elena Megherea.

Deszapezirea s-a facut ca la carte, intr-o comuna de langa Timisoara. Imediat dupa asternerea noului start de zapada, in noaptea de joi spre vineri...

- Au inceput pregatirile pentru festivalul intitulat „Sarbatoarea oualor roșii”. Evenimentul, organizat de Primaria Intorsura Buzaului, impreuna cu Centrul de Cultura al județului Covasna și Casa de Cultura a orașului Intorsura Buzaului și va avea loc in a treia zi de Paște, la Caminul Cultural din Bradet.…

- Viitorii oameni de afaceri participa la o competiție a carei finala va avea loc la Timișoara. Elevii care au planuri de afaceri pentru firmele de exercițiu inființate in unitațile de invațamant participa la o competiție in care iși prezinta aceste strategii.

- Ediția cu numarul 56 a saptamanalului de analiza și informație premium PRESSALERT a fost tiparita, iar cele 10.000 de exemplare au ajuns in primele locații din Timișoara și din județul Timiș. In aceasta saptamana puteți citi, printre altele, un reportaj emoționant despre copiii din Timișoara ai caror…

- Final 8 Cupa Romaniei 2018 la baschet feminin. Competiția incepe joi, la Sf. Gheorghe. Arena Sepsi va gazdui de joi pana duminica turneul Final 8 Cupa Romaniei, feminin, ediția 2017-2018. Turneul reunește opt din cele noua participante in actualul sezon al LNBF. Programul meciurilor Final 8 Cupa Romaniei…

- Luni, 26 februarie, de la ora 19:00, are loc a șaptea ediție Charity Quiz Nigh, iar locația Quiz-ului este Urban: Food & Drink. Pentru inscrieri, cei interesați sunt rugați sa completeze formularul de aici. Cei care doresc sa participe și sa fie generoși, iși inscriu echipa online…

- Liga Studenților din Facultatea de Automatica și Calculatoare organizeaza cea de-a IX-a ediție a proiectului Liga AC LABS, organizat cu sprijinul Facultații de Automatica și Calculatoare și al Universitații Politehnica din Timișoara. In cadrul proiectului, marile companii de IT&C din…

- Patru ani – atat a trecut din momentul lansarii licitatiei pentru gasirea unui constructor care sa amenajeze drumul de legatura Autostrada A1 Arad – Timișoara – DN 69. Procedurile au fost lansate de Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere in 2014, insa nu au fost finalizate nici…

- Decizia a fost adoptata intr-o ședința a Consiliului de administrație. Sacara lucreaza la Poșta Romana din martie 1996 și este absolvent al Facultații de Educație Fizica și Sport din Cluj Napoca, unde, in 1997, a obținut dubla specializare, de profesor de sport și antrenor de baschet, potrivit datelor…

- Daca e primavara, e musai Vinvest la Timișoara! Ediția cu numarul 15 va avea loc, ca de obicei, inainte de Paște și aduce in orașul de pe Bega 300 de sortimente de vin, unele dintre ele in premiera naționala.

- BC SCM Timișoara s-a oprit in semifinalele Cupei Romaniei, ediția 2017-18, dupa un nou meci pe muchie de cuțit. Spre deosebire de duelul maraton cu Sibiul, de ieri, in aceasta seara ”leii” au cedat la limita, in timpul regulamentar, in fața favoritei U-BT Cluj-Napoca, scor 75-77. Deținatoarea trofeului…

- Un barbat a fost dat jos din trenul care circula pe ruta Timisoara – Simeria, iar apoi batut de controlor si doi calatori, intr-o gara din judetul Arad. Politistii au deschis un dosar penal pentru loviri, transmite corespondentul MEDIAFAX. Politistii ...

- In primele zile ale lui februarie, un procuror al Parchetului de pe langa Tribunalul Caras-Severin a finalizat rechizitoriul, act prin care sunt trimisi in judecata doi cetateni kurzi, cercetati penal pentru trecerea frauduloasa a frontierei de stat in forma continuata si trafic de migranti.…

- Dupa doua editii incununate de succes, Festivalul International de Chitara Timisoara, eveniment mult așteptat de publicul meloman, revine in perioada 10 – 16 martie, cu o serie de evenimente care vor aduce si de aceasta data in orasul nostru artisti de renume international. Printre evenimentele incluse…

- Barbatul care a batut un elev in sala de clasa la Timișoara va fi cercetat in libertate, au stabilit procurorii de pe langa Judecatoria Timișoara. Dupa mai multe ore de audieri, procurorul de la Parchetul de pe langa Judecatoria Timișoara a decis sa il cerceteze pe barbatul care a batut un elev in sala…

- Ediția cu numarul 53 a saptamanalului de analiza și informație premium PRESSALERT a fost tiparita, iar cele 10.000 de exemplare au ajuns in primele locații din Timișoara și din județul Timiș. In aceasta saptamana puteți citi, printre altele, un reportaj cutremurator despre Centrul Regional de Toxicologie…

- Bolidul de lux care a fost furat saptamana trecuta din fața casei unui om de afaceri din Lugoj, a fost gasit ieri, nu departe de Timișoara. Maserati-ul care costa aproximativ 80.000 de euro a ars ca o torța, in doar cateva minute, la marginea localitatii timisene Pischia, potrivit lugojinfo.ro. Aflat…

- Un elev de clasa a VIII a a fost batut cu bestialitate de tatal unui coleg in timpul orei sub privirile ingrozite ale colegilor. Incidentul s-a petrecut, luni, in școala generala din localitatea Sanmihaiu Roman. ”In urma cu trei luni l-am mutat de la Timișoara. Copilul mi-a spus ca este un coleg care-l…

- Scoala Gimnaziala din localitatea Sanmihaiu Roman (aflata la 15 kilometri de Timisoara), devenita cunoscuta pentru peretii pictati, a intrat din nou in atentie, de asta data din cauza violentei unui parinte.

- Militarii Batalionului 21 Vanatori de Munte "General Leonard Mociulschi" din cadrul Brigazii 2 Vanatori de Munte "Sarmizegetusa" Brasov vor participa, vineri, la un exercitiu tactic in zona Diham de langa Predeal, in scopul consolidarii deprinderilor dezvoltate pe parcursul programului de instructie.…

- Reprezentantii Uber Romania au anuntat, marti, ca soferii parteneri raporteaza un numar tot mai mare de agresiuni, in ultimele zile, dupa scandalul din Timisoara. In urma cu trei zile, taximetristi si soferi de la Uber s-au batut si urmarit in trafic, transmite corespondentul MEDIAFAX. …

- Mai multe persoane au fost audiate de politistii din Timisoara, in noaptea de sambata spre duminica, in urma unui scandal izbucnit intre mai multi taximetristi si cativa soferi Uber, care s-au batut si s-au urmarit in trafic. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului Judetean de Politie Timis, scandalul…

- Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, a mințit, ieri, opinia publica fara sa clipeasca dupa ce a fost audiat de polițiști in calitate de martor in dosarul porții care l-a ucis pe studentul Vlad Baici, anul trecut, dupa ce a fost reabilitata cu peste 50.000 euro de catre municipalitate. Acesta a susținut…

- Avem placerea și privilegiul de a-i informa pe cititorii noștri despre o noua ediție a unei manifestari artistice de ținuta, ce se deruleaza an de an cu mare succes in luna februarie in citadela de sub Tampa. Ne referim la galonatul „Festival W.A. Mozart” organizat de Opera din Brașov, cu…

- O refugiata siriana va gati retete culinare din Damasc si Alep pentru VIP-urile care vor participa la deschiderea Festivalului international de film de la Berlin de luna viitoare, relateaza Reuters. Alegerea lui Malakeh Jazmati reflecta misiunea festivalului, care a fost fondat in 1951…

- SA FIE CU NOROC… Artistul vasluian Romeo Zaharia va intra in semifinala Eurovision de duminica, 28 ianuarie. Acesta va participa cu melodia “Maybe this time”, compusa de Fed Enderson, si va concura cu artisti precum Mihai Traistariu, Miruna Diaconescu si Alessandro Danescu. Concursul se va desfasura…

- Un proces a carui miza este un teren ultracentral din Timisoara, a carui valoare poate trece de 1.000 de euro pe metru patrat si care este aflat acum in proprietatea unei firme din grupul detinut de cei mai bogati banateni, asteapta de un an si jumatate sa primeasca un termen la Inalta Curte de Casatie…

- Caine tarat cu mașina și lasat sa moara langa Timișoara, Romania. Un om fara suflet este cautat de sute de timișoreni, dupa ce ar fi tarat cu mașina un caine pe care l-a abandonat in comuna Giroc de langa Timișoara.

- Batut, jefuit si lasat intr-o balta de sange! Este drama unui batran de 74 de ani, care acum a ajuns sa se baricadeze in casa, la propriu, de frica! Omul sta cu furca langa pat, isi incuie usile si mai ca nu inchide un ochi, toata noaptea. Si asta pentru ca barbații cu fețele acoperite, care au tabarat…

- Presedintele executiv al PMP, Eugen Tomac, a declarat marti, la Timisoara, ca formatiunea politica va participa, miercuri, la consultarile de la Palatul Cotroceni si are o propunere de premier, pe care insa nu a dorit sa o faca publica. ''Avem propuneri, sigur mult mai buna decat…

- Se afla la doi pasi de Timisoara. Avand in vedere sporul natural pozitiv, fenomen mai rar intalnit in satele timisene, populatia comunei a crescut in ultimii cinci ani de la 2.864 la 3.197 de locuitori. „Pe langa acest proces, multi tineri din Maramures si Oltenia care au ales sa-si intemeieze un camin…

- Intr-o perioada a anului in care vremea friguroasa ar trebui sa tina de firesc, iar temperaturile s-ar cuveni sa fie scazute, in Banat s-a instapanit o neobisnuita primavara care a generat fenomene naturale spectaculoase. Nu departe de Timisoara, in satul Albina, apartinand de comuna Mosnita Noua, in…

- Conducerea lui ACS Poli a fost foarte ocupata in aceasta dupa amiaza. Dupa ce au reziliat contractul lui Valentin Crețu, timișorenii l-au inregimentat oficial pe Alexandru Popovici, atacant revenit la Timișoara dupa șase luni petrecute in fotbalul din Azerbaijan. Noua ințelegere dintre cele doua parți…

- Ediția cu numarul 49 a saptamanalului de analiza și informație premium PRESSALERT a fost tiparita, iar cele 10.000 de exemplare au ajuns in primele locații din Timișoara și din județul Timiș. In aceasta saptamana puteți citi, printre altele, povestea impresionanta a lui Toni Varuti, un artist stradal…