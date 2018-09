In saptamana 1-7 octombrie are loc cea de-a VI-a ediție a Cupei Darabaneni.ro, competiție de prestigiu a județului Botoșani organizata de ziarul online Darabaneni.ro in parteneriat cu Direcția Județeana pentru Sport și Tineret Botoșani, Școala Gimnaziala ”Leon Danaila” și Liceul ”Dimitrie Cantemir” din Darabani. In funcție de vreme, meciurile de fotbal se vor disputa pe terenul sintetic de la Liceul ”Dimitrie Cantemir”, respectiv sala de sport a Școlii ”Leon Danaila” din Darabani.