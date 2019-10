O nouă ediţie a campaniei "Alcoolul nu te face mare" Noua editie a campaniei "Alcoolul nu te face mare", care are ca obiectiv informarea liceenilor asupra efectelor negative ale consumului de alcool, isi propune sa ajunga la un numar cat mai mare de adolescenti, anunta organizatorii intr-un comunicat transmis, miercuri, AGERPRES. "Din 2019, campania "Alcoolul nu te face mare" capata o noua amploare, cu obiectivul de a ajunge la un numar cat mai mare de adolescenti si este dezvoltata ca un program coerent care ia in calcul factorii-cheie predictivi ai consumului de alcool in randul tinerilor si sustine preventia prin: participarea in activitati organizate… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

