- Dupa prima cercetare la fata locului, anchetatorii au gasit, in casa lui Gheorghe Dinca, trei pete de sange care s-au dovedit a fi, in urma testelor, ale Luizei, au precizat pentru MEDIAFAX, surse judiciare. Surse judiciare au precizat ca, dupa prima cercetare la fata locului, anchetatorii au identificat…

- Zi decisiva in cazul crimelor de la Caracal, care au ingrozit o țara intreaga! Descoperirile recente din casa și curtea lui Gheorghe Dinca schimba complet cursul anchetei! Ce au anunțat procurorii?

- Apar noi informații-bomba in cazul crimelor din Caracal. Dupa ce scannerul performant le-a indicat anchetatorilor ca ar trebui sa examineze in amanunt una din gropile din curtea lui Gheorghe Dinca, in urma cercetarilor, aceștia au descoperit cenușa!

- Anchetatorii s-au intors la locuința lui Gheorghe Dinca, pentru cea de-a doua zi a perchezițiilor coordonate de DIICOT Central. Anchetatorii au strans deja noi probe și continua sa faca cercetari pentru a dezgropa mai multe secrete.

- Anchetatorii au confirmat faptul ca in curtea lui Gheorghe Dinca s-au gasit ramașițele a cel puțin trei victime. Cu toate acestea, surse apropiate anchetei susțin ca numarul ar putea fi mult mai mare și s-ar apropia de 20.Citește și: FBI se implica in cazul anchetei de la Caracal: BUBUIE o…

- In timpul reconstituirii de luni a crimelor pe care a marturisit ca le-a comis, Gheorghe Dinca a dat foarte putine detalii anchetatorilor, nu a spus cum le-a ucis pe cele doua fete, care a fost arma crimei sau unde se afla trupurile lor.

- Valeriu Șuhan, fost ofițer de poliție judiciara, a declarat, pentru MEDIAFAX, ca Gheorghe Dinca, suspectul care duminica a recunoscut ca a comis doua crime, ar putea avea la activ mai multe omoruri. Potrivit lui Șuhan, anchetatorii trebui sa gaseasca acum cadavrele.„Mi-e teama ca acest om…