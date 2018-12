Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul britanic adjunct pentru Stiinta si Universitati, Sam Gyimah, a demisionat vineri, fiind al saselea membru al cabinetului Theresei May care demisioneaza in semn de protest fata de intelegerea privind retragerea Marii Britanii din Uniunea Europeana, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Ministrul de finante britanic Philip Hammond a declarat miercuri ca planul premierului Theresa May este cel mai bun pentru economie, declaratie ce survine inaintea unui raport guvernamental privind impactul pe care l-ar avea asupra economiei diferite scenarii privind Brexit-ul, relateaza Reuters.…

- Mutare de ultim moment a premierului Marii Britanii, Theresa May, inainte de semnarea acordului pentru Brexit.Prim-ministrul britanic Theresa May a publicat duminica o scrisoare destinata cetațenilor Marii Britanii, prin care cere susținerea acestora pentru aprobarea acordului privind ieșirea…

- Prim-ministrul britanic Theresa May a publicat duminica o scrisoare destinata cetatenilor Marii Britanii, prin care cere sustinerea acestora pentru aprobarea acordului privind iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, relateaza BBC.

- Prim-ministrul britanic Theresa May a declarat vineri ca Uniunea Europeana nu va renegocia acordul pentru Brexit daca Parlamentul britanic respinge versiunea curenta a acordului privind conditiile iesirii Marii Britanii din Blocul comunitar, relateaza Reuters.

- Secretarul de stat britanic pentru Irlanda de Nord, Shailesh Vara, care la referendumul din iunie 2016 a sustinut ramanerea Regatului Unit in Uniunea Europeana, a demisionat joi, el fiind primul membru al...

- Premierul britanic Theresa May a confirmat joi ca Uniunea Europeana si Marea Britanue studiaza posibilitatea extinderii cu 'cateva luni' a perioadei de tranzitie post-Brexit, pentru a evita aparitia unei frontiere dure intre Irlanda si Irlanda de Nord, transmit agentiile Press Association si…

- Vineri, la Londra, premierul britanic Theresa May a afirmat ca negocierile au ajuns intr-un impas ceea ce ar conduce la o posibila ieșire a Marii Britanii din Uniunea Europeana fara un acord. De asemenea, Theresa May a solicitat Uniunii Europene sa trateze Marea Britanie cu ”respect”. In acest context,…