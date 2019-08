Stiri pe aceeasi tema

- Consilierul de stat cu responsabilitati in problematica minoritatilor, Dana Varga, si-a anuntat, pe Facebook, demisia din ALDE. Redam postarea Danei Varga: "Dupa 13 ani de implicare politica alaturi de domnul Calin Popescu Tariceanu si familia liberala, ani in care am muncit in toate campaniile electorale,…

- Dana Varga, consilierul premierul Viorica Dancila pe 'problematica roma', anunța astazi pe Facebook ca și-a depus demisia din ALDE, partidul condus de Tariceanu.„Dupa 13 ani de implicare politica alaturi de domnul Calin Popescu Tariceanu și familia liberala, ani in care am muncit in toate…

- Dana Varga, consilier al premierului Viorica Dancila, a distribuit pe pagina sa de Facebook un colaj de forografii in care se sugereaza asemanarea intre președintele Klaus Iohannis si...

- Dana Varga, consilierul premierul Viorica Dancila pe „problematica roma“, a distribuit pe pagina sa de Facebook un colaj de forografii in care se sugereaza asemanarea intre Klaus Iohannis si dictatorul nazist Adolf Hitler.

- Viorica Dancila a transmis, luni, ca demisia sefului STS Ionel Vasilca trebuia sa vina inca din prima zi, dupa gestionarea defectuoasa a cazului din Caracal. „Salut demisia sefului STS, pe care, insa, mi-as fi dorit sa il motiveze ascultarea vocii societatii si responsabilitatea fata de serviciul pe…

- Președintele Pro Romania, Victor Ponta, susține ca Dacian Cioloș nu este indreptațit sa vorbeasca de ”oameni noi și de caracter” in politica deoarece nu președintele PLUS nu intra in aceasta categorie. Ponta il acuza pe fostul premier ca a trecut des dintr-o barca in alta a politicii și face un inventar…

- O noua demisie in ALDE. "In calitate de presedinte, sunt solidar cu biroul meu judetean si astazi (joi n.r.) imi depun mandatul de presedinte, pe care dupa aceasta conferinta de presa i-l transmit presedintelui Tariceanu. (...) De ce fac acest gest: pentru ca aceasta solidaritate dintre mine si Biroul…

- "Suntem hraniti in continuare cu telenovele. Ruleaza pe multe canale telenovela remanierii guvernamentale, telenovela candidaturii la presedintie a lui Tariceanu, telenovela schimbarii la fata a lui Dancila, telenovela opozitiei din PSD, telenovela Ponta la putere sau in opozitie, telenovela Dragnea…