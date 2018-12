Stiri pe aceeasi tema

- "Am negociat cel mai bun acord posibil. Acesta este cel mai bun acord posibil. Parasim Uniunea Europeana, dar nu parasim Europa", a spus May. Theresa May a precizat ca parlamentul va vota inainte de Craciun acordul cu privire la Brexit. Ea a precizat ca este optimista cu privire la…

- MAE saluta acordul privind Brexitul, afirmand ca acesta va garanta drepturile cetatenilor romani stabiliti in Marea Britanie inainte de 31 decembrie 2020, acestia putand continua sa lucreze, sa locuiasca si sa studieze in Marea Britanie in baza obtinerii unui nou statut special, informeaza News.ro."Ministerul…

- "Regret sa anunt ca, dupa reuniunea guvernului de ieri (miercuri - n.r.) privind acordul pentru Brexit, trebuie sa demisionez", a postat pe Twitter Dominic Raab. Raab a spus ca planul Theresei May ameninta integritatea Marii Britanii. El a mai afirmat ca aranjamentul privind Irlanda de Nord…

- Secretarul de stat britanic pentru Irlanda de Nord, Shailesh Vara, care la referendumul din iunie 2016 a sustinut ramanerea Regatului Unit in Uniunea Europeana, a demisionat joi, el fiind primul membru al...

- Premierul britanic Theresa May a anuntat, pentru miercuri, o sedinta a Guvernului, in care se va discuta un proiect final pentru Brexit. O sursa a dezvaluit pentru BBC ca Uniunea Europeana (UE) si Marea Britanie au ajuns la un acord tehnic final, dupa discutiile intense care au avut loc saptamana…

- Klaus Iohannis l-a primit marti, la Palatul Cotroceni, pe Michel Barnier, in cadrul intalnirii abordandu-se stadiul actual al negocierilor si pasii urmatori in procesul de retragere a Marii Britanii din UE, potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale. "Presedintele Romaniei a aratat…

- Intr un discurs asemuit de mulți cu un ultimatum, Theresa May, premierul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, a cerut mai mult respect pentru țara sa din partea Uniunii Europene. Dar ce inseamna acest respect și ce așteapta in mod precis premierul britanic de la Uniune? Doamna May…

- Boris Johnson, sustinator al unei rupturi ferme de Uniunea Europeana (UE), i-a cerut Theresei May sa promita ca nu va majora impozitele, pentru a-i permite economiei britanice sa se relanseze dupa iesirea din UE, invitand-o sa urmeze exemplul presedintelui american Donald Trump. "A venit momentul…