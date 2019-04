Stiri pe aceeasi tema

- Brigada Rutiera a Capitalei a resistematizat, miercuri, circulatia in Piata Victoriei din Bucuresti, unde peste 1.500 de taxiuri s-au strans deja pentru a protesta fata de Ordonanta de Urgenta ”pentru mentinerea pirateriei”. Organizatorii anunta ca se vor strange peste 5.000 de masini, iar politistii…

- Un accident grav a avut loc joi in comuna Lungulețu din Dambovița. Șapte persoane au fost ranite, dupa ce trei mașini s-au ciocnit violent. Polițiștii spun ca vinovat de producerea accidentului ar fi șoferul unei Dacii Solenza, care se intorcea de la un priveghi urmat de inmormantare. Din cauza oboselii,…

- FOTO – Mediafax Un pensionar a strabatut pe jos, in ultimele zece zile, distanta de peste 500 de kilometri dintre Bucuresti si Cluj-Napoca intr-un maraton civic pentru a indemna oamenii sa iasa la vot in 26 mai si sa voteze oameni noi, fara dosare penale, transmite Mediafax. Mihai Manolea, un pensionar…

- Echipe medicale de la București și Oradea efectueaza la aceasta ora prima prelevare de organe din acest an din Bihor. Este vorba de un pacient din județ, in varsta de 60 de ani, care a suferit in urma cu cinci zile o hemoragie cerebrala care i-a fost fatala. Barbatul a intrat in moarte…

- CSM Bucuresti a invins echipa bosniaca RK Borac m:tel cu scorul de 25-19 (16-7), sambata, in Sala Dinamo din Capitala, in prima mansa a sferturilor de finala ale Cupei Challenge la handbal masculin. CSMB conducea la pauza la o diferenta de 9 goluri, dar bosniacii s-au apropiat pe tabela…

- Incendiul a izbucnit vineri seara intr-o cladire de birouri de pe Bulevardul Marasti din Capitala. Locuitorii din zona au sunat la numarul de urgența 112, iar la fața locului au ajuns mai multe echipaje de pompieri. Intr-un timp foarte scurt, ultimul etaj și acoperișul cladirii a fost mistuit de flacari. Pompierii…

- Medicul din Sectia de pediatrie a Spitalului Judetean care l-a preluat la internare pe copilul de un an si o luna transportat, la inceputul lunii ianuarie, in moarte cerebrala la un spital din Capitala dupa ce...