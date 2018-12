Stiri pe aceeasi tema

- O mama de 21 de ani este acuzata ca si-a omorat bebelusul cu 21 de lovituri de cutit! Motivul pentru care Maria Sinitskaia a comis crima infioratoare este absolut halucinant. Femeia s-ar fi enervat fiindca bebelusul plangea, un lucru absolut firesc pentru orice bebelus. Crima socanta s-a petrecut dupa…

- In REVISTA PRESEI de astazi, stiripesurse.ro va propune o analiza realizata de Iulian Chifu privind rezultatul unor alegeri care au marcat un succes absolut in ceea ce a fost denumita revoluția de catifea de la Erevan.Adevarul: Duminica s-a incheiat cu succes absolut, chiar nesperat,…

- Duminica s-a incheiat cu succes absolut, chiar nesperat, revolutia de catifea de la Erevan, acolo unde strada a doborat o putere autoritara ce se credea eternizata, pe cale pasnica si constitutionala, in doar 7 luni, scrie analistul geopolitic Iulian Chifu pe blogul sau de pe adevarul.ro.

- Prim-ministrul în exercițiu al Armeniei, Nikol Pashinean, a anunțat o noua prioritate a viitorului sau guvern. Acesta planifica sa atraga investiții straine în economia țarii sale prin acordarea cetațeniei, scrie asbarez.com. Potrivit portalului asbarez.com, recent, o delegație…

- SUA incearca sa strice relațiile dintre Moscova și Armenia, susține Ministerul Afacerilor Externe al Rusiei, intr-o declarație postata pe site-ul MAE. Moscova afirma ca, in timpul vizitei la Erevan, consilierul prezidențial american pentru problemele de securitate naționala, John Bolton, a facut un…

- Vladimir Putin, presedintele Rusiei, a promis miercuri dupa-amiaza o investigatie completa in cazul atacului produs la un colegiu liceal din Crimeea."Motivele si ipotezele acestei tragedii sunt investigate complet. Publicul va fi informat despre rezultatele eforturilor serviciilor de securitate…

- Romania va ramane o promotoare a valorilor francofone in regiunea noastra, a declarat viceprim-ministrul Ana Birchall, la Sommet-ul Francofoniei, se arata intr-un comunicat al Guvernului, transmis vineri AGERPRES. Conform sursei citate, Ana Birchall a participat, in perioada 10-12 octombrie,…

- Eveniment emotionant la Erevan, in Armenia, in memoria regretatului Charles Aznavour. Zeci de cantareti au urcat pe scena pentru a-i aduce un omagiu marelui artist francez, nascut din parinti armeni emigrati in Franta.