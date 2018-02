Stiri pe aceeasi tema

- Falimentul este o lovitura pentru mogulul Stephen Feinberg, care a fost un sustinator proeminent al presedintelui Donald Trump, scrie Ziarul Financiar.Gigantul producator de arme a lui Feinberg, Cerberus Capital Management, a achizitionat Remington in 2007 si, ulterior, la inmagazinat cu…

- Compania producatoare de armament Remington Outdoor Co a declarat ca va depune o cerere de protectie impotriva falimentului, cedand unei crize economice, scrie Bloomberg. Falimentul este o lovitura pentru mogulul Stephen Feinberg, care a fost un sustinator proeminent al presedintelui Donald Trump.…

- Smartphone-urile Nokia au revenit in forta pe piata anul trecut, cu sistem de operare Android. Compania care detine licenta pe piata de telefoane inteligente, HMD Global, a lansat mai multe modele atractive. Printre acestea se numara Nokia 8, Nokia 6 sau Nokia 7. Cum se descurca marca pe piata globala?…

- Point Pick-up(PPUP), una din cele mai puternice platforme digitale de curierat din Statele Unite ale Americii, analizeaza piața romaneasca din perspectiva oportunitații de business. Platforma digitala pentru noul serviciu, similar celui oferit de Uber, a fost realizata de agenția de consultanța in comunicare…

- Bursele din Europa au deschis ziua in scadere, dupa ce indicele Dow Jones a inregistrat luni o noua contractie puternica, potrivit Bloomberg, scrie news.ro.Și Bursa de la Bucuresti deschide in scadere, in ton cu pietele internationale. Indicele BET al Bursei de Valori Bucuresti inregistra…

- Samsung Electronics a anuntat rezultatele financiare pentru anul trecut si ultimele trei luni ale anului trecut. Pentru intregul an 2017, compania a raportat o cifra de afaceri de 223,45 miliarde de dolari si un profit operational de 50 de miliarde de dolari. In ultimul trimestru din 2017, Samsung…

- Scaderea masiva inregistrata de piata criptomonedelor care a sters aproape 500 de miliarde de dolari din capitalizarea totala de piata a acestora in ultima luna, ar putea deveni din ce in ce mai agresiva, crede directorul global de cercetare investitionala al Goldman Sachs, potrivit Bloomberg.…

- Anunțul a fost facut de presedintele institutiei, Dumitru Chirita. ”Anul acesta va fi anul schimbarii modelului de piata la energie electrica si gaze. Schimbarile vor fi realizate in acest an, astfel incat ele sa fie functionale pe deplin de la 1 ianuarie 2019. Piata de energie electrica s-a…

- Compania aviatica Ryanair a lansat duminica o noua ruta aeriana din Bucuresti, catre Amman, in Iordania, care va fi operata cu o frecventa de doua zboruri saptamanale incepand cu sfarsitul lunii octombrie, informeaza compania.

- Marijuana medicinala este legala si in tara noastra, dar nu exista niciun medicament pe baza de cannabis pe piata romaneasca si nici vreo cerere de comercializare a unui astfel de produs. Recolta plantatiei celor de la PHI Group va merge deci in SUA, unde dupa legalizarea consumului de marijuana, inclusiv…

- Noul director general al Carrefour, Alexandre Bompard, a prezentat marti noul sau plan strategic de relansare a activitatii, ce prevede reducerea costurilor, mii de concedieri si majorarea investitiilor în comertul electronic, pe fondul concurentei venite de la Amazon, dar si noi parteneriate…

- iPhone X este cel mai scump telefon de „serie” de pe piata si totodata un telefon care a fost destul de greu de gasit in magazine la sfarsitul anului 2017 din cauza cererii din partea utilizatorilor care depasea capabilitatea de productie a fabricilor Apple. Se pare insa ca iPhone X ar putea sa nu fie…

- Consilierul general PNL Catalin Deaconescu a declarat, joi, ca anul trecut fiecare bucurestean a platit, prin impozite si taxe, 390 de lei pentru finantarea companiilor municipale. "Vizavi de oportunitatea infiintarii acestor firme, remarcati ca unele dintre ele sunt infiintate sa presteze…

- Anuntul a fost facut pe Facebook de unul dintre prietenii sai. Victor Spirescu era cunoscut drept primul roman care a ajuns in Marea Britanie la 1 ianuarie 2014, dupa ridicarea restrictiilor de pe piata muncii.

- Vesti proaste pentru sute de oradeni: vor ramane someri dupa ce una dintre cele mai mari fabrici a decis sa puna lacatul pe porti. Este vorba de compania Zaharul, producatorul brandului "Diamant". Compania germana care o detine nu a reusit sa o faca profitabila, astfel ca investitorii vor produce…

- Mark Zuckerberg a pierdut vineri 3,3 miliarde de dolari in urma anuntului referitor la modificarea algortimului de afisare a postarilor in reteaua Facebook, ca urmare a scaderii actiunilor companiei cu 4,5% la bursa din New York. In urma declinului actiunilor Facebook, averea lui Zuckerberg…

- Compania aeriana germana Lufthansa a redevenit in 2017 pe pozitia de cea mai mare companie aeriana din Europa dupa numarul de pasageri transportati. Lufthansa a detronat compania irlandeza low cost Ryanair, care la finele anului trecut a fost nevoita sa anuleze mai multe mii de zboruri. Ryanair…

- Dolarul american a inregistrat miercuri o scadere puternica in raport cu celelalte valute, dupa ce agentia de presa Bloomberg a publicat un articol conform caruia China ar putea sa inceteze sa mai achizitioneze obligatiuni americane, informeaza Reuters, preluata de Agerpres. Citând surse din apropierea…

- Compania bulgara Eldrive a intrat in Romania, planul fiind de a acoperi complet Bucurestiul, pana in vara anului viitor, cu statii de incarcare a masinilor electrice. Bulgarii au incheiat in tara vecina un parteneriat cu Shell pentru a instala in benzinariile grupului petrolier statii de incarcare…

- Producatorul de vehicule electrice condus de Elon Musk a anuntat, la inceputul anului, ca a livrat doar 1550 de vehicule in ultimele trei luni ale anului trecut, adica doar jumatate din ce promisese initial, potrivit Bloomberg. Este un nou esesc, dupa ce in perioada iulie-septembrie au fost livrate…

- "Stiati ca de 3 zile Bucurestiul nu mai are contract de gestionare a iluminatului public? Contractul cu Luxten, total netrasparent si neeconomic, s-a finalizat, iar noua Companie municipala, creata de Duamna, inca nu are licenta, personal, utilaje, etc. Dar are majorari de capital social si imprumut…

- Grupul Alphabet a mutat 15,9 miliarde euro intr-o entitate din paradisul fiscal Bermuda, reusind in acest fel sa plateasca per total impozite cu cateva miliarde de euro mai mici, arata documente ale autoritatilor fiscale olandeze, citate de Bloomberg. Google, dar si alte mari companii americane, se…

- La varsta de 68 de ani, Bernard Arnault este cel mai bogat om din Franta, acesta detinand aproximativ jumatate din actiunile grupului LVMH (Louis Vuitton Moet Hennesy). Miliardarul are in grija mai mult de 70 de branduri, printre care Dom Perignon, Bulgari, Luis Vuitton, Sephora si Tag Heuer, precum…

- China va depasi Statele Unite pana in anul 2032, devenind cea mai mare economie din lume, in contextul in care activitatile economice se intensifica in Asia, inclusiv in India si Japonia, potrivit estimarilor Centrului de Cercetare in domeniile Economiei si Afacerilor, informeaza agentia Bloomberg,…

- A venit timpul marilor schimbari la Renault. In timp ce mandatul de CEO al lui Carlos Ghosn in fruntea concernului gigant Renault-Nissan-Mitsubishi se incheie in luna mai, la numai cateva saptamani dupa ce implineste 64 de ani, in spatele cortinei compania deja a inceput sa ii caute un succesor.…

- Compania de comunicatii prin cablu Liberty Global, proprietarul UPC, a anuntat joi vanzarea diviziei UPC Austria catre filiala locala a Deutsche Telekom pentru o valoare de 1,9 miliarde euro, transmite Reuters. UPC Austria este cel mai mare operator de cablu din Austria, cu 654.000 de clienti, oferind…

- Fiat Chrysler va rechema in service 1,48 de milioane de camionete Ram, din cauza riscului ca vehiculele sa se deplaseze singure atunci cand sunt in parcare, a anuntat vineri compania, transmite Bloomberg.Atunci cand soferul sta in masina cu piciorul pe frana o perioada lunga de timp, in timp…

- Majoritatea aflata la guvernare are in lucru un proiect de lege prin care va fi reglementata activitatea de transport, cu referire inclusiv la servicii de transport de tipul platformei Uber, au declarat pentru Profit.ro surse oficiale.Inainte de a fi prezentata aici, informația a fost anunțata…

- Curtea Europeana de Justitie urmeaza sa decida miercuri daca Uber, start-up-ul american care le ofera utilizatorilor de smartphone-uri un serviciu de transport alternativ la taxiuri, este sau nu o companie de transport care trebuie sa se supuna regulilor din industrie, scrie “Bloomberg”, citat de “Ziarul…

- Piastrelle, cunoscuta si apreciata companie specializata in domeniul comercializarii de placi ceramice, obiecte sanitare si baterii de baie, a sarbatorit 18 ani de prezenta neintrerupta pe piata timisoreana. Peste 100 de persoane au participat la evenimentul aniversar. Compania cu sediul la Lugoj și…

- O companie din Japonia va incepe sa plateasca o parte din salariile angajaților in moneda virtuala Bitcoin, pentru ca oamenii sa ințeleaga mai bine cum funcționeaza criptomonedele, a declarat un purtator de cuvant, citat de The Guardian. GMO Internet, care are mai multe afaceri în online, inclusiv…

- De-a lungul Europei de Est, de la Praga si pana la Bucuresti, are loc o crestere exploziva a lanturilor de cafenele precum Starbucks si McCafe, piata de cafea inregistrand anul trecut in regiune o crestere de 5,3% , pana la 7,45 miliarde de dolari, potrivit datelor Euromonitor International, preluate…

- Facebook a anuntat ca isi schimba structura de taxe astfel incat sa poata plati taxe in tara unde realizeaza vanzarile, in loc sa le redirectioneze prin intermediul subsidiarei din Irlanda, potrivit Bloomberg.

- Grupul KMG International, fostul Grup Rompetrol, vrea sa atinga o cota de piata de 25% in Romania si de 12% in Bulgaria, in urmatorii patru ani, arata un comunicat al grupului. In prezent, KMGI are o cota de 16% in Romania, potrivit informatiilor din piata. Compania nu a precizat ce cota de piata…

- Grupul KMG International are ca obiectiv, in urmatorii 4 ani, atingerea unei cote de piața de 25% in Romania și de 12% in Bulgaria, a declarat prim-vicepresedintele operațional Catalin Dumitru. Compania a facut publice o serie de date despre business-ul din regiune, cu ocazia aniversarii a 15 ani de…

- Reteaua Silver Decor cuprinde 16 locatii in Romania, dintre care 13 functioneaza in regim de franciza. Compania cu acelasi nume este prezenta astfel in orase precum Arad, Bucuresti, Craiova, Iasi, Pitesti, Sibiu si Timisoara si vizeaza expansiunea in Oradea, Bacau si Targu-Mures.

- Compania cu capital strain Draexlmaier Automotive va implementa in 2018 un nou proiect de investiții in Moldova in valoare de aproximativ 30 de milioane de euro. Anunțul a fost facut de catre Ministerul Economiei șu Infrastructurii, care a menționat ca se preconizeaza ca proiectul sa fie implementat…

- Compania americana General Electric (GE) a confirmat ca va concedia aproximativ 1.600 de angajati in Germania si 1.400 in Elvetia, ca parte a planului de restructurare prezentat luna trecuta. In Germania, reducerile vor afecta unitatile GE din Mannheim, Stuttgart, Berlin, Moenchengladbach…

- Industria software din Romania are potentialul de a asigura peste 10% din PIB in urmatorii ani, de la 6% in prezent, dar fenomenul concentrarii afacerilor in mainile unui numar redus de jucatori, in special multinationale, tinde sa devina tot mai acut, arata un studiu KeysFin. Startup-uri…

- In vara acestui an, renumitul general Marcel Opriș, fostul șef al Serviciului de Telecomunicații Speciale (STS) din ultimii 12 ani, a trecut in rezerva. Insa asta pare sa nu-l fi bucurat foarte tare intrucat este un om activ, care mai are multe de spus, scrie bugetul.ro.Probabil din acest…

- Steinhoff International Holdings, unul dintre cei mai mari retaileri de mobila la nivel mondial, care in Romania controleaza magazinele Kika si Pepco, se prabusea ieri pe bursa de la Frankfurt in urma demisiei directorului general pe fondul unor nereguli contabile, scrie Bloomberg. Ieri dupa masa…

- Liderul pieței locale, Dacia, este in pericol de a-și pierde poziția. Un gigant american incepe sa faca legea in domeniul auto. Colosul internațional se simte ca acasa in țara noastra și „amenința” Dacia.Compania vrea sa cucereasca piața romaneasca și pune 'in corzi' liderul roman. Vezi AICI…

- Compania rusa de software Yandex a realizat primele teste pe zapada cu taxiuri autonome, modele Toyota Prius. Masinile fara sofer au parcurs in conditii de iarna peste 300 de km intr-o zona privata, pentru ca Rusia interzice in prezent utilizarea acestora pe drumurile publice, scrie techcrunch.com.…

- Familia care controleaza compania italiana de constructii Astaldi SpA cauta sa obtina fonduri suplimentare de cel putin 70 de milioane de euro (83 de milioane de dolari) pentru a-si mentine participatia in urma planificatei vanzari de actiuni de anul viitor, au declarat, pentru Bloomberg, surse care…

- Momentele in care acesta a fugit si a fost practic ciuruit de gloantele soldatilor nord-coreeni au fost surprinse de camerele de supraveghere. In imaginile surprinse de camerele de supraveghere se vede cum un autovehicul trece in viteza prin zona demilitarizata de la granita dintre cele…

- Reducerile de personal din cadrul companiei Nestle SA ar putea depasi, in Franta, peste 1.000 de persoane, incat imbuteliatorul elvetian al cunoscutei ape Perrier se pregateste sa conciedeze angajatii auxiliari, anunta oficialii sindicatului, potrivit Bloomberg. Noua strategie bazata pe…

- Bitcoin a scazut sub valoarea record atinsa zilele trecuta, de 8.000 de dolari, la inceputul sedintei de tranzactionare de marti, dupa ce a fost anuntat ca au fost furate criptomonede tether in valoare de 31 de milioane de dolari, potrivit Bloomberg. Compania care sta in spatele criptomonedei…

- Compania romaneasca Superbet, cel mai mare operator de pariuri sportive din Romania, si-a lansat oficial operatiunile pe piata din Polonia, iar pana la sfarsitul anului va avea functionale 50 de agentii. Vlad Ardeleanu, directorul general al Superbet Romania, a declarat pentru News.ro ca a format deja…

- Compania aeriana low-cost ungara Wizz Air a anuntat semnarea unui acord cu Airbus privind achizitia a inca 146 de aparate de zbor Airbus A320 in valoare de peste 17,2 miliarde de dolari, relateaza Budapest Business Journal, citat de ZF.Plangere penala la DNA impotriva lui Tudose. Ce fapte…