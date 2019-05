Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 41 de oameni au murit pe cel mai mare aeroport din Moscova, dupa ce avionul cu care ar fi trebuit sa zboare a luat foc, pe pista, informeaza Digi24.ro. Aeronava decolase de putin timp, catre Murmansk, in nordul tarii. Dar pilotii au raportat o defectiune tehnica si au cerut sa se intoarca.…

- Doua persoane au murit si cel putin 50 sunt date disparute dupa o alunecare de teren intr-o mina de jad din nordul Myanmarului, a declarat marti politia locala, relateaza AFP. "Cel putin 54 de persoane sunt date disparute (...) Este imposibil ca ele sa fi supravietuit", a spus politia. Accidentul s-a…

- Trei persoane si-au pierdut viata dupa ce avionul in care se aflau s-a prabusit duminica pe un camp de sparanghel la sud de orasul german Frankfurt, relateaza dpa preluat de agerpres.Vezi și: Traian Basescu profețește un CUTREMUR pe scena politica: va fi vai și amar de Dragnea! …

- Atac terorist in urma cu putin timp. In urma acestui carnagiu sunt cel putin opt morti si 17 persoane ranite Mai multe persoane au fost impușcate, miercuri, intr-o școala din Suzano, un oraș aflat in apropiere de Sao Paulo, a declarat poliția și mass-media braziliana, citand un bilant provizoriu al…

- Tragedie avatica de proporții! Doua persoane și-au pierdut viaț, dupa ce avionul in care se aflau s-a prabușit, in cadrul unui show aviatic. Totul s-a intamplat sub privirile stupefiate ale celor prezenți la eveniment.

- Avionul companiei aeriene Ethiopian Airlines cu destinația Nairobi, Kenya, s-a prabușit, duminica dimineața. Anunțul a fost facut de premierul etiopian, Abiy Ahmed.Potrivit libertatea.ro, la bordul avionul se aflau 149 de persoane.

- Avionul de lupta s-a prabusit in timpul unui zbor de antrenament. Acesta este primul incident produs dupa cea mai mare catastrofa aeriana din istoria Algeriei, petrecuta in luna aprilie a anului trecut, cand un avion militar s-a prabusit langa Alger, cauzand moartea a 257 de persoane. Accidentul…

- Bilantul victimelor prabusirii unui imobil rezidential la Istanbul, miercuri, a ajuns la 14 persoane, a comunicat vineri ministrul turc de interne Suleyman Soylu, transmite dpa. Opt persoane sunt in continuare date disparute, iar numarul celor scosi in viata de sub daramaturi a ajuns la 14, a indicat…