O noua captura de tigari, de aceasta data la doi pasi de piata din Lugoj

- Politistii din cadrul Postului de Politie Munteni au efectuat, la data de 21 martie a.c., o perchezitie domiciliara la locuinta unui barbat de 68 ani, din comuna Munteni, ocazie cu care au gasit si ridicat un numar de 21 pachete tigari, diverse marci, de provenienta Republica Moldova. Cu aceeasi ocazie,…

- Vineri, 16 martie 2018, in jurul orei 22.30, politistii Secției 5 Poliție Rurala Blaj, in timp ce actionau pe strada Zavoiului din comuna Valea Lunga, au oprit, pentru control, o motocicleta ce era condusa de un barbat de 33 de ani. Intrucat emana miros de alcool, politistii i-au solicitat motociclistului…

- Ieri, 15 martie 2018, in jurul orei 11.30, politistii de ordine publica din cadrul Politiei Municipiului Alba Iulia, in timp ce actionau pe strada Gheorghe Pop de Basești din Alba-Iulia, au oprit un autoturism ce era condus de o tanara de 32 de ani, din Alba Iulia. In urma verificarilor efectuate, politistii…

- Dosar penal pentru ca a condus cu permisul suspendat La data de 13 martie a.c., ora 14.57, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Panciu au depistat in trafic un barbat, din județul Buzau, in timp ce conducea o autoutilitara. In urma verificarilor efectuate, politistii au constatat ca barbatul…

- Politistii au intocmit dosar penal pentru distrugere din culpa in urma incendiului izbucnit marti seara la dulapurile electrice de comanda din blocul 7 al Termocentralei Turceni, se arata intr-un comunicat postat miercuri pe site-ul Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Gorj. Potrivit…

- Politistii din Orsova au retinut 4 tineri cu varste cuperinse intre 17-26 de ani, banuiti de furtul mai multor bunuri dintr-o societate comerciala situata pe raza comunei Eselnita. Cei in cauza au fost introdusi in Centrul de Retinere si Arestare Preventiva Mehedinti.

- Sambata, 10 martie 2018, in jurul orei 06.30, politistii din Teius, in timp ce actionau pe strada Octavian Goga din Teius, l-au depistat pe un tanar de 25 de ani, din comuna Mihalt, in timp ce conducea un autoturism a carui autorizatie provizorie de circulatie era expirata. Fata de conducatorul auto,…

- La data de 09 martie a.c., in jurul orei 16.20, politistii din Teius au oprit, pentru control, un autoturism condus de un barbat de 42 de ani, din Teius. In urma verificarilor efectuate, politistii au constatat ca autorizatia provizorie de circulatie a autoturismului era expirata din luna noiembrie…

- Un maramureșean a fost prins de polițiștii din Bistrița-Nasaud, beat la volanul unei autoutilitare. Drept urmare, barbatul s-a ales cu dosar penal. Potrivit IPJ BN, marți seara, 6 martie a.c., polițiștii Secției 1 Poliție Rurala Bistrița au oprit in trafic pentru control un barbat, de 29 ani, din…

- Un barbat de 45 de ani din orasul Brosteni s-a ales cu dosar penal dupa ce a fost prins la volan in stare avansata de ebrietate. Soferul a fost depistat de polițiști in timp ce conducea autoturismul pe DN 17B din localitate, avand o alcoolemie de 1,28 mg/l alcool pur in aerul expirat. Politistii i-au…

- Ieri, 1 martie 2018, in jurul orei 14.30, politistii Secției 6 Poliție Rurala Jidvei, in timp ce actionau pe raza localitatii Panade, au oprit, pentru control, un autoturism condus de un tanar de 22 de ani, din comuna Sancel. In urma verificarilor efectuate, politistii au constatat ca tanarul nu poseda…

- Un șofer aflat sub influența alcoolului a fost prins conducand pe drumurile publice, in urma unui control de rutina efectuat de polițiștii Secției 7 Nușfalau. Oamenii legii au intocmit dosar penal. Polițiștii au oprit pentru control, marți, 27 februarie a.c., la ora 23.00, in localitatea Valcau de…

- Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Gherla, Biroul de Ordine Publica, au efectuat acțiuni cu efective marite pe raza municipiului Gherla, pentru menținerea ordinii și liniștii publice și prevenirea faptelor antisociale. In cadrul acțiunilor, au fost legitimate 48 de persoane și verificate 35…

- Bihoreanul care marți (20 februarie) dupa-amiaza s-a dat cu mașina peste cap s-a ales cu dosar penal pentru vatamare corporala din culpa. Polițiștii spun ca acesta a pierdut controlul volanului dupa ce a apasat prea tare pedala de accelerație. Iata ce reiese din ancheta polițiștilor: „Din cercetarile…

- Infracțiuni de evaziune fiscala și deținerea in afara unui antrepozit fiscal de produse accizabileLa data de 19 februarie a.c., polițiștii Secției 5 de Poliție Rurala Cotești au organizat, pe raza comunelor Urechești și Popești, o acțiune pe linia prevenirii și combaterii faptelor ilicite…

- Polițiștii aradeni au depistat și oprit in trafic, luni seara, doi barbați care transportau cu un autoturism 30.000 de țigarete de contrabanda. Cei doi au fost reținuți de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice pentru contrabanda. La solicitarea Polițiștilor Serviciului de…

- Politistii din Valcea au deschis un dosar penal dupa ce o copila de 12 ani, insarcinata, a ajuns in stare grava la Spitalul Judetean Ramnicu Valcea. Fetita a fost supusa unei operatii de cezariana de urgenta, fatul fiind deja mort.

- Produse susceptibile a fi contrafacute, reținute de polițiștii focșaneniLa data de 17 februarie a.c., ora 10.00, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Focșani s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul ca, in pasajul din Piața Moldovei, o persoana comercializeaza articole de imbracaminte…

- Doi barbați din Constanța sunt cercetați dupa ce au facut sapaturi într-o zona arheologica din Cerchezu și au gasit trei vase de lut datând cu aproximație din secolul III-IV d.H., estimate la 3.000 de euro. Polițiștii din Constanța au prins, sâmbata, doi barbați de 47 și 60…

- Comertul ilicit cu tigari ramane in atentia politistilor. In ultimele 24 de ore politistii au intocmit doua dosare penale pentru comiterea infractiunii de contrabanda, dupa ce au prins in flagrant doua persoane care desfasurau activitati ilegale in acest domeniu. In aceasta dimineata, la ora 05.45,…

- Peste 155.000 de tigari de contrabanda au fost ridicate de politistii din Hunedoara, in urma a 12 perchezitii domiciliare. Cinci persoane banuite de comiterea infractiunii de contrabanda au fost retinute pentru 24 de ore.La data de 14 februarie a.c., politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii…

- Un barbat in varsta de 46 de ani din Alba Iulia s-a ales cu dosar penal dupa ce s-a „servit” cu bunuri dintr-un magazin si a plecat fara sa plateasca. Potrivit IPJ Alba, in 12 februarie, politistii Biroului de Ordine Publica din cadrul Politiei Alba Iulia au identificat un barbat in varsta de 46 de…

- Dosar penal pentru conducere sub influenta unor substante psihoactiveLa data de 11 februarie a.c., ora 21.40, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Focșani au depistat un barbat, de 26 ani, din localitate, in timp ce conducea un autoturism pe strada Anghel Saligny. Intrucat existau…

- Ieri, 10 februarie 2018, in jurul orei 22.20, politistii Secției 5 Politie Rurala Blaj, Postului Politie Mihalț si Postului Politie Cergau l-au depistat pe H.A. de 40 de ani, din localitatea Rosia de Secas, in timp ce conducea un autoturism pe Drumul Comunal 224. Cu ocazia verificarilor efectuate, politistii…

- Polițiștii clujeni au depistat, luni seara, un conducator auto care se afla beat la volan. Acesta a fost implicat și într-un accident rutier.”La data de 5 februarie a.c., în jurul orei 21:30, politistii din cadrul Politiei municipiului Gherla, Secția 7 Poliție Rurala…

- Ieri, 5 februarie 2018, in jurul orei 18.00, politistii Secției 7 Politie Rurala Sebeș l-au depistat pe un tanar de 17 de ani, din localitatea Ohaba, in timp ce conducea un motoscuter neinmatriculat pe strada Viilor, din comuna Ohaba, neavand permis de conducere pentru nici o categorie de autovehicule…

- Dosar penal pentru conducere fara permis și impiedicarea sau ingreunarea circulatiei La data de 4 februarie a.c., ora 20.41, polițiștii din cadrul Postului de Poliție Slobozia Bradului au depistat in flagrant, pe DC 169 Slobozia Bradului, un barbat, de 22 ani, din comuna Slobozia Bradului,…

- Sambata, 3 februarie, polițiștii Compartimentului Sisteme de Securitate din cadrul Serviciului de Ordine Publica Bistrița-Nasaud au acționat pe raza comunei Petru Rareș in baza Legii 333/2003 – privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor. Cu ocazia verificarilor de specialitate…

- La data de 30 ianuarie a.c.,ora 21.11, Poliția Municipiului Adjud a fost sesizata prin SNUAU 112, de catre o femeie, de 47 ani, cu privire la faptul ca persoane necunoscute i-ar fi sustras autoturismul care se afla parcat pe o strada din localitate.In urma acțiunilor comune…

- Politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei Municipiului Alba Iulia au identificat-o pe o femeie de 45 de ani, din municipiu, ca banuita de comiterea unui furt, dintr-un supermarket, cu un prejudiciu in valoare de 939 de lei. Se pare ca, la data de 14 decembrie 2017, femeia ar fi sustras…

- Ultima oara, barbatul de 45 de ani a fost depistat de politisti in trafic, la Sibiu, in urma unui control de rutina. Oamenii legii au descoperit atunci ca in ultimii 10 ani barbatul a fost prins la volan de 48 de ori cu permisul suspendat. Un sofer s-a ales cu DOSAR PENAL dupa un GEST STUPID.…

- Politistii vasluieni au intocmit dosar penal pe numele parintilor celor doi copii, de trei ani si, respectiv, un an si opt luni, care au suferit luni arsuri grave in urma unui incendiu la locuinta in care erau lasati nesupravegheati.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al Judetului…

- Politistii din Bacau au confiscat 100.000 de tigarete de contrabanda, de la un barbat, de 33 de ani, depistat in trafic. Acesta a fost retinut.La data de 26 ianuarie a.c., politistii Serviciului Rutier din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Bacau au oprit pentru control, pe D.N. 2, in localitatea…

- Politistii au verificat 10 mijloace de transport, iar pentru neregulile constatate au aplicat 2 sancțiuni contravenționale, în valoare de 5.000 lei. De asemenea, a fost confiscata cantitatea de 3,10 mc lemn de foc, în valoare de 465 lei. La data de 24.01.2017, lucratorii…

- Avand in vedere informațiile aparute in spațiul public cu privire la incidentele petrecute cu ocazia manifestației din data de 20 ianuarie 2018, ce s-a desfașurat in Piața Universitații din București, Biroul de informare si relatii publice din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie…

- Ieri, 14 ianuarie 2018, in jurul orei 19.20, politistii rutieri din Alba Iulia au fost sesizati de un echipaj al Politiei Locale Alba Iulia, cu privire la faptul ca au depistat un conducator auto, ce circula pe strada Vasile Goldis, fara a poseda permis de conducere si fiind sub influenta alcoolului.…

- Furturi cercetate de polițiști La data de 12 ianuarie a.c., ora 19.10, polițiștii focșaneni au fost sesizați cu privire la faptul ca faptul ca o persoana ar fi sustras produse de pe raftul unui magazin din localitate. In urma cercetarilor efectuate, polițiștii au identificat…

- Politistii s-au sesizat din oficiu si au deschis un dosar penal in acest caz, cercetarile fiind efectuate sub aspectul savarsirii infractiunii de sustragere sau distrugere de inscrisuri. Conform unor imagini filmate cu camera ascunsa care au aparut in spatiul public, o persoana s-a prezentat,…

- Politistii prahoveni au deschis un dosar penal pentru sustragere sau distrugere de inscrisuri in cazul medicului care a fost filmat cu o camera ascunsa in timp ce refuza internarea unei femei de 87...

- Politistii din Prahova au deschis un dosar penal in cazul medicului de garda de la Spitalul Baicoi, filmat in timp ce refuza internarea unei paciente, cercetarile fiind facute pentru distrugere de inscrisuri, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Politistii prahoveni au deschis un dosar penal pentru sustragere sau distrugere de inscrisuri in cazul medicului care a fost filmat cu o camera ascunsa in timp ce refuza internarea unei femei de 87 de ani, rupand fisa medicala a acesteia, scrie AGERPRES. Citeste si: HALUCINANT - Polițistul-pedofil,…

- Polițiștii din Motru au constituit, in ultimele zile, un dosar penal in care fac cercetari in legatura cu activitatea barului „La Academie” din localitate, al carui administrator sfideaza autoritațile, unitatea fiind in continuare deschisa, deși nu deține autorizație de funcționare. La finalul…

- Un minor de 16 ani, din Alba Iulia, a fost depistat de politistii din Alba Iulia in timp ce conducea un autoturism, pe B-dul Horea din municipiu. Noaptea trecuta, acesta ar fi sustras autoturismul familiei, lasat de tatal sau neasigurat si cu cheile in contact. In noaptea de 4/5 ianuarie 2018, in jurul…

- Un piteștean s-a ales cu dosar penal dupa ce a fost prins, ieri, de polițiștii Secției 3 Poliție Pitești la volanul unui autoturism, deși nu avea permis de conducere. Oamenii legii l-au depistat pe S.M., de 30 de ani, din Pitești, conducand fara drept pe Bulevardul Libertații din Trivale. In cauza a…

- In prima dimineata din an, in jurul orei 05.30, politistii din Baia Sprie au intervenit la un eveniment sesizat prin SNUAU 112. Un barbat din oras a declarat ca o persoana necunoscuta a rupt oglinda autoturismului sau, parcat pe strada Decebal. Politistii l-au identificat pe cel in cauza, un tanar…

- Sambata, 30 decembrie, politistii Serviciului Arme, Explozivi, Substante Periculoase din IPJ Alba au desfasurat o acțiune in zona unei piete din municipiul Alba Iulia, pentru prevenirea si combaterea ilegalitatilor legate de comercializarea articolelor cu conținut pirotehnic. Cu aceasta ocazie, a fost…

- De la debutul actiunii „Foc de Artificii”, politistii din Alba au facut 51 de controale ce au vizat respectarea normelor legale privind detinerea, comercializarea, importul, depozitarea si folosirea articolelor pirotehnice, au confiscat peste 90 de kilograme de articole pirotehnice si au constatat 23…

- In perioada 18-23 decembrie a.c., polițiștii Secției 5 Poliție Rurala Cotești au acționat pe linia prevenirii și combaterii faptelor ilicite privind desfacerea și comercializarea de bauturi alcoolice pe raza comunelor Urechești și Popești. Astfel, au fost controlate persoane fizice și juridice…