- Codrin Ștefanescu a fost secretar general al PSD și dorește sa-și recapete funcția. El iși depune candidatura la ora 12:30. ”Astazi, 25 iunie a.c., la ora 12.30, la sediul PSD din Baneasa, imi depun candidatura pentru funcția de secretar general al partidului. Ma cunoașteți! Și cu…

- Deputatul PSD Liviu Pleșoianu anunța ca azi iși va depune candidatura pentru funcția de președinte al PSD la sediul central din Baneasa.„Astazi, la ora 12.30, imi voi depune candidatura la sediul central din Baneasa pentru funcția de președinte al Partidului Social Democrat. De asemenea, ma…

- Codrin Ștefanescu intra oficial in cursa pentru funcția de secretar general al PSD, el anunțand ca astazi, la ora 12.30, iși va depune candidatura la sediul din Baneasa.ICCJ paseaza cartoful fierbinte la ministerul condus de Ana Birchall: Decizia definitiva in dosarul lui Radu Mazare „Astazi,…

- Daniel Suciu, vicepremier și ministru al Dezvoltarii Regionale, va candida la funcția de președinte executiv al Partidului Social Democrat. Anunțul a fost facut in urma cu puțin timp, pe contul sau de Facebook. „Țin la fiecare coleg de-al meu, inca din prima zi in care m-am inscris in PSD. Am trecut…

- „Astazi implinește 69 de ani! Prietenii adevarați nu au uitat asta. Și nici cum a ajuns deținut politic. La mulți ani, Adrian Nastase!”, a scris, sambata, 22 iunie, Codrin Ștefanescu pe contul sau de Facebook. In alta ordine de idei, amintim ca Ștefanescu le-a mulțumit colegilor din PSD Sector…

- Codrin Ștefanescu le-a mulțumit colegilor din PSD Sector 1 pentru ca au votat o rezoluție privind susținerea candidaturii sale la funcția de secretar general PSD. ”Le multumesc colegilor mei din Organizatia PSD sector 1! Astazi au votat o rezolutie privind sustinerea candidaturii mele la functia…

- Apriga batalia intre servicii pentru conducerea PSD... Cu toata dragostea, exista o singura "aripa" legitima in PSD: a celor care NU iși tranzacționeaza principiile prin paduri, a celor care NU iși bat joc de oamenii care ne-au votat și in 2012, și in 2016 crezand in acel "dreptate pana la capat"!…

- „Faptul de a ramane LIBER, complet LIBER, este ceva fara de care nu pot sa funcționez. Ca atare, apreciez și voi continua sa apreciez in partid și in afara lui DOAR susținerea celorlalți OAMENI LIBERI! In primul rand pentru ca eu așa sunt construit. Și tot in primul rand, pentru ca eu am convingerea…