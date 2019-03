Stiri pe aceeasi tema

- Janos Lazar a precizat ca noua linie de cale ferata ar urma sa conecteze orasele Pecs, Baja, Subotica, Szeged, Hodmezovasarhely, Bekescsaba, Salonta, Oradea si Debrecen iar proiectul ar costa 800 miliarde forinti (2,6 miliarde euro). Janos Lazar a spus ca a discutat acest proiect cu premierul Viktor…

- „Fidesz va fi suspendat cu efect imediat in urma votului de astazi din PPE (190 in favoarea, 3 impotriva", a scris Daul pe Twitter. Astfel, membrii Fidesz nu vor putea participa la sedintele PPE, nu au drept de vot si nu pot propune candidati pentru diferite posturi, a adaugat Daul. Totul are loc dupa…

- Potrivit publicatiei online index.hu, Judith Sargentini le-a solicitat la Bruxelles ministrilor romani sa prezinte ce masuri au luat pentru avansarea dosarului in care impotriva Ungariei a fost declansat articolul 7. Oficialul european este nemultumit de lipsa unei reactii din partea Romaniei, in conditiile…

- Întrucât conflictele dintre prim-ministrul maghiar și Uniunea Europeana vor ajunge la un prim punct de cotitura miercurea aceasta, numarul vocilor care cer o examinare amanunțita a cheltuielilor guvernului din fondurile blocului s-a înmulțit, informeaza Associated Press. …

- Uniunea Europeana a acuzat guvernul Ungariei ca deformeaza adevarul privind imigratia in blocul european, scrie Reuters, informeaza News.ro.Citește și: Ucraina somata de G7 și Banca Mondiala sa reintroduca raspunderea penala pentru dobandirea ilicita a averii „Comisia a fost clara privind…

- Migratia va schimba complet peisajul lumii in care traim si tot ce se va intampla in 2050 si ulterior va fi o consecinta a ceea ce se intampla acum, a declarat miercuri premierul ungar Viktor Orban, in cadrul unei conferinte organizate la Camera de comert si industrie a Ungariei, informeaza MTI.…

- In ultimul deceniu, impozitele bancare s-au raspandit treptat in economiile emergente din Europa, scrie publicația Euromoney . Ungaria a deschis drumul in 2010, cand guvernul Fidesz al lui Viktor Orban a aplicat o taxa pe activele sectorului. Slovacia a urmat exemplul Ungariei doi ani mai tarziu, iar…