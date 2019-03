Stiri pe aceeasi tema

- Scandalurile dintre clanurile din zona de nord a județului Giurgiu sunt „la ordinea zilei”. Fie ca se intampla la Clejani, fie ca este vorba despre Bolintin, de fiecare data este vorba despre confruntari sangeroase, in care Poliția intervine cu focuri de arma, pentru a aplana...

- Doua clanuri de romi s-au luat bataie cu topoare si cutite. Tot scandalul ar fi pornit de la o fata. Mai multe echipaje de mascati si politisti au incercat sa intervina pentru a linistit lucrurile. A fost in zadar, politistii fiind si ei atacati cu topoare, scrie presa locala. Precizam ca ministrul…

- Un adolescent de 16 ani, din Targu Jiu, a fost rapit de pe strada. Acesta a fost bagat intr-o masina si dus in comuna Runcu, unde a fost snopit in bataie de doi tineri, cu varste de 21 si 24 de ani.

- Incidentul a avut loc la Domasnea, in judetul Caraș Severin, la terasa unui magazin local. Cei doi barbați au fost atacați din senin de trei indivizi care i-au lovit cu pumnii și picioarele in zona capului, dar și pe restul corpului, noteaza expressdebanat.ro. In imaginile surprinse de camerele de…

- IMAGINI BATAIE IN PLINA STRADA INTRE DOUA ELEVE DIN Sighetu Marmatiei.video+foto Incidentul s-a produs in cartierul 1 Mai din Sighetu Marmatiei, in plina zi, dupa orele de curs. ”In urma articolului aparut in mass media, politistii din Sighetu Marmatiei s-au sesizat din oficiu, au identificat atat victima…

- Politistii din Blaj au retinut 3 barbati care s-au agresat reciproc pe o strada din municipiu. Sunt cercetati pentru tulburarea ordinii si linistii publice. La data de 19 februarie 2019, politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei Municipiului Blaj au luat masura retinerii, pentru o perioada…

- O bataie de proporții a avut loc in Neamț, iar 30 de persoane și-au imparțit lovituri de pumni, bate și topoare. Cel mai varstnic dintre combatanți are 71 de ani, iar situația a fost calmata doar dupa intervenția mascaților. Șapte dintre persoanele implicate in scandal au fost duse la secție, pentru…

- Liderul PNL Ludovic Orban a propus demiterea lui Marin Anton din functia de presedinte al PNL Giurgiu, sustin surse politice pentru Adevarul. Anton, care inainte de PNL a trecut pe la PDL, PMP si UNPR, a spus ca familia sa va vota cu PSD in cazul in care Guvernul adopta amnistia si gratierea. Marin…