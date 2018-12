Stiri pe aceeasi tema

- Vezi cum arata NOUA BANCNOTA care apare in Romania. De ASTAZI intra in CIRCULATIE Banca Nationala a Romaniei va lansa sambata in circuitul numismatic o bancnota aniversara pentru colectionare, cu valoarea nominala de 100 lei, dedicata implinirii a 100 de ani de la Marea Unire de la 1 Decembrie 1918.…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a lansat in circuitul numismatic o bancnota si trei monede (aur, argint si alama), pentru colectionare, si a pus in circulatie o moneda din alama, cu ocazia aniversarii a 100 de ani de la Marea Unire de la 1 Decembrie.

- In conformitate cu prevederile Legii nr.312 2004 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei, incepand cu data de 1 decembrie 2018, Banca Nationala a Romaniei va lansa in circuitul numismatic o bancnota aniversara pentru colectionare, cu valoarea nominala de 100 lei, dedicata implinirii a 100 de ani…

- Paradoxal, deși milioane de utilizatori din Romania petrec din ce in ce mai multe ore pe Facebook, foarte puțini au observat și luat in seama un cuvant care, atunci cand este scris, primește automat culoarea roșie, iar soft-ul declanșeaza o ”sarbatoare” de cateva secunde in timpul careia plutesc in…

- Razboiul dintre Daniel Ghița și fosta lui iubita, Gabriela Sterea, cu care are un copil, pare fara sfarșit! (Angajeaza-te și caștiga 10.000$ lunar!) Cei doi se judeca de mai bine de cinci ani, iar acum au un nou termen, pe 7 ianuarie 2019. Este vorba despre custodia baiatului. CANCAN.RO, site-ul nr.1…

- Nicoleta Matea, alias ”casnica de la Masterchef”, a devenit doar o amintire pentru afaceristul turc Noyan Kirman. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, l-a intalnit pe businessman la restaurantul Uanderful, insoțit de doua domnițe cochete, in a caror companie parea ca s-a simțit foarte bine. (Angajeaza-te…

- De cateva luni, fiica celui mai cunoscut milionar de la noi din țara traiește o frumoasa poveste de dragoste cu un vestit crai de… Dobroești. (Angajeaza-te și caștiga 10.000$ lunar!) Cu toate ca fata renumitului afacerist a ținut relația ”la secret”, CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMANIA, a aflat detalii…

- Fiica unui milionar celebru din Romania s-a reinventat. (Angajeaza-te și caștiga 10.000$ lunar!) Celebra Lexy a facut furori pe strazile Capitalei cu noua ei bijuterie pe patru roți, care ascunde sub capota sute de cai putere. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMANIA, va prezinta, in premiera, imagini savuroase…