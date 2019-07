Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani, care se afla sau doresc sa calatoreasca in Grecia. Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani, care se afla sau doresc sa calatoreasca in Grecia, ca Secretariatul General de Protectie Civila avertizeaza ca…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a transmis vineri o informare pentru cetatenii romani, care se afla sau doresc sa calatoreasca in Grecia, conform careia Secretariatul General de Protectie Civila avertizeaza ca exista un risc ridicat de incendiu de vegetatie (grad 4 din 5) in data de 12.07.2019,…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani, care se afla sau doresc sa calatoreasca in Grecia, ca Secretariatul General de Protectie Civila avertizeaza ca exista un risc ridicat de incendiu de vegetatie (grad 4 din 5) in data de 12.07.2019, pe fondul vantului si al temperaturilor…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza romanii care se afla sau doresc sa calatoreasca in Grecia ca Serviciul de Meteorologie a emis cod rosu... The post O noua avertizare de calatorie in Grecia! Cod rosu de furtuni si ploi torentiale appeared first on Renasterea banateana .

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena ca Serviciul de Meteorologie a emis cod rosu de vreme nefavorabila pentru zona Salonic, incepand cu noaptea de 10 iulie 2019 pana pe data de 12 iulie 2019, respectiv furtuni puternice…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza romanii care se afla sau doresc sa calatoreasca in Grecia ca Serviciul de Meteorologie a emis cod rosu de vreme nefavorabila pentru zona Salonic, pana pe data de 12 iulie 2019. “Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla sau doresc…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena ca Secretariatul General de Protectie Civila a precizat ca se mentine un risc ridicat de incendiu de padure (grad 4 din 5), pe

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca pe teritoriul Republicii Elene ca, in perioada 14-17 iunie, cu ocazia sarbatorii Rusaliilor, vor fi instituite restrictii de circulatie pentru vehiculele cu sarcina utila de peste…