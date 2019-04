Stiri pe aceeasi tema

- O noua etapa Asia Express – Drumul Elefantului, reality-show difuzat aseara pe Antena 1, i-a provocat pe concurenții ramași in competiție sa lupte pe cont propriu. In vreme ce Ana Morodan, Robert, CRBL, Cocuța și Șerban Copoț au ramas alaturi de Gina Pistol pentru a indeplini o serie de jocuri, Teleșpan,…

- Pana in acest moment, echipele de la Asia Express au parcurs mai bine de jumatate din traseu și au reușit sa infrunte, impreuna, obstacole fizice și psihice ce le-au testat limitele. Cu toate acestea, in seara aceasta vor fi nevoiți sa lupte pe cont propriu, in "Cursa pe jumatate". "Acest Drum al…

- Luni seara, cel mai dur reality-show, difuzat de Antena 1, i-a scos pe concurenți din zona de confort, cu o serie de probe ce le-au testat curajul, rabdarea și spiritul competitiv. Bogdan Boanta și Cocuța au fost caștigatorii serii, adjudecand atat amuleta in valoare de 1000 de Euro, cat și imunitatea.

- Dupa foarte multe probe solicitante, a venit și momentul mult așteptat de toți paticipanții de la „Asia Express”. Gina Pistol a anunțat cine a caștigat imunitatea in aceasta seara, in celebra competiție iubita de toata lumea.

- Dupa ce Ana Morodan și Teleșpan și-au caștigat imunitatea și s-au bucurat de o zi fara adrenalina probelor de concurs, celelalte patru echipe lupta pentru cea de-a doua imunitate și implicit garanția ca aventura Asia Express continua pentru ei.

- In primul joc din India, concurenții au fost nevoiți sa aduca ofrande, fructe in greutatea colegului de echipa, vaslind pana la o taraba cu fructe. Se pare ca cei care s-au descurcat cel mai bine au fost Bogdan Boanta și Cocuța!

- Cocuța, Bogdan Boanta, Teo și Anca Sigartau sunt cațiva dintre concurenții sezonului 2 „Asia Express”. Cei patru sunt prieteni in viața reala, dar, uneori, par dușmani pe Drumul Elefantului.

- Cocuța și Bogdan Boanța au intampinat momente extrem de dificile, la „Asia Express”. Celebra coregrafa a ieșit un pic cam „șifonata” din cursa pentru autostopuri, dupa ce ușa de la portbagajul unei mașini i-a cazut fix in cap și a ranit-o destul de rau.