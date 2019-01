O noua avarie RAJA la conducta magistrala care alimenteaza cu apa localitatile Ovidiu, Corbu, Lumina si Navodari Astazi, 22 ianuarie 2019, la ora 04,00, s a reusit remedierea avariei inregistrata pe magistrala cu diametrul de 1.000 mm, care pleaca de la statia de tratare Palace si alimenteaza cu apa localitatile Ovidiu, Corbu, Lumina si Navodari.Potrivit SC RAJA SA, imediat s au facut manevrele de vane necesare pentru reluarea furnizarii apei potabile, insa, in scurt timp, a fost descoperita o noua avarie, la o distanta de aproximativ 15 metri fata de prima lucrare, pe aceeasi conducta cu diametrul de 1000 ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

