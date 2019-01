O nouă avarie RADET. Pierdere de 170.000 de euro pe zi pentru Regie Potrivit lui Ciprian Ciucu, consilier general din partea PNL, RADET pierde 170.000 de euro pe zi din cauza avariilor. 2.000 de metri cubi de apa calda se scurg in pamant, in fiecare ora, din magistralele regiei. Acesta afirma ca pierderile sunt suportate, in mod egal, de consumatori - care dardaie in apartamente si de primarie, prin subventia alocata. „Bani de investiții au fost. S-au cheltuit o gramada de bani in ultimii 20 de ani, vreo 3 miliarde din calcule sumare la prima vedere. Cu 3 miliarde de euro refaceai Bucureștiul de vreo 4 ori, il faceai nou-nouț. De 4 ori, nu o data. Bani de investiții… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

