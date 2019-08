Stiri pe aceeasi tema

- Un urs tanar s-a instalat in Aria Protejata Scaunul Domnului, cel mai indragit punct de atractie turistica a Defileului Muresului, iar salvamontiștii spun ca animalul nu pare agresiv, ci este mai mult curios. Totuși, turiștii sunt sfatuiți sa nu hraneasca ursul și sa nu mearga singuri in zona, potrivit…

- Unul dintre cele mai urmarite festivaluri de muzica din Spania are loc in aceste zile. Zeci de mii de tineri din toata Europa s-au pregatit pentru concerte cu trupe celebre. Ne spune mai multe despre atmosfera de acolo corespondentul nostru in Spania, Felix Damian.

- In Piatra Neamț, perla turistica a Moldovei, totul pare sa devina momeala pentru turiști. Chiar și cei care doresc senzații tari pot sa obțina ce-și doresc. De exemplu, un turist dornic sa-și testeze rezistența craniului la o țigla sau mai multe care sa cada de la o inalțime considerabila, poate sa…

- Dintr-un experiment eșuat in perioada sovietica, elanii din nordul Rusiei au devenit punct de atracție turistica. De obicei, aceste animale se intalnesc destul de rar, mai ales in salbaticie. La Kostroma insa exista singura ferma care crește elani. Povestea ei ne-o spune Liviu Iurea.

- Europa va trece printr-o noua zi caniculara. Este un val de caldura fara precedent pentru aceasta perioada a verii, spun expertii. Temperaturile ar putea creste cu pâna la 17 grade peste medie pâna la sfârsitul acestei saptamâni. Deja mai multe state printre care Franta,…

- Localnicii din insula spaniola Menorca se bucura in aceste zile de un spectacol ecvestru neobișnuit. Mii de spectatori se aduna sa vada o demonstrație de maiestrie oferita de oamenii locului. Relateaza corespondentul TVR, Felix Damian.

- Lungmetrajul sud-coreean „Parasite", de Bong Joon Ho, a fost recompensat cu trofeul Palme d'Or, la gala de inchidere a celei de-a 72-a editii a Festivalului de Film de la Cannes care a avut loc sambata seara. In competitia oficiala din acest an a Festivalului de Film de la Cannes au fost proiectate…

- Spaniolii au introdus identificarea faciala la bancomate. Se aplica deocamdata la o singura banca, este un proiect testat in premiera mondiala și ar putea inlocui in viitorul cat mai apropiat clasicul card care necesita memorarea codului pin. Corespondentul TVR, Felix Damian are detalii.