- Proteze medicale avansate, utilaje industriale complexe, dar și prima fabrica de automobile electrice, toate cu bani europeni: cele mai relevante proiecte cu finanțare europeana din Regiunea Nord-Vest au fost premiate luna trecuta la Cluj-Napoca, in cadrul unei gale organizate de Agenția de Dezvoltare…

- Numarul focarelor de pesta porcina africana a ajuns la 1.092, virusul fiind semnalat in 287 de localitati din 18 judete, anunta Autoritatea Nationala Sanitar-Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA). Pana in prezent, au fost ucisi 360.800 de porci afectati de boala, fiind platite despagubiri…

- Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Romanesc (IICCMER) in parteneriat cu Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia (MNUAI) organizeaza Expoziția REPRESIUNEA COMUNISTA IN ROMANIA (1945-1965) - NUMITORUL COMUN: MOARTEA. Vernisajul va avea loc in ziua de vineri, 16 noiembrie…

- "Nu ma intorc la PSD nici eu, nici cei de fata. Va spun ce am in minte in acest moment si ce ganduri avem cu Pro Romania pentru o constructie pe termen mai lung. (...) Evident ca eu vorbesc in special cu oameni care au votat PSD sau m-au votat pe mine, dar sunt si oameni, multi, destui, care mi-au…

- Anul acesta, 27 de persoane s-au intoxicat cu monoxid de carbon, iar dintre acestea 5 au decedat, in aria de activitate a Delegaz. Majoritatea intoxicațiilor au fost cauzate de sistemele de evacuare a gazelor arse nefuncționale sau cu defecțiuni. Potrivit specilistilor Delgaz Grid, numai in primele…

- Societatea cultural patriotica Avram Iancu Oradea, Asociatia Nationala a cadrelor militare in rezerva filiala Bihor ,,Traian Mosoiu,, si Primaria Oradea au organizat pentru elevii olimpici de la liceele din Oradea o excursie de 2 zile in judetele Salaj, Maramures si Satu Mare. Actiunea dedicata elevilor…

- La o 100 de ani de la Marea Unire, consilierul județean Adrian Cozma pregatește o acțiune unica, simbolica, pentru a marca importantul eveniment de la Alba Iulia. Acesta va porni spre Alba Iulia cu cateva zile inainte de marele eveniment, dar nu oricum ci calare pe un cal. Cozma vrea sa refaca și sa…

- Excursionistii olimpici din Oradea ajung si la Carei in cursul zilei de duminica, 30 septembrie 2018, de la ora 19,00, pe platoul din fata Monumentului Ostasului Roman. Societatea cultural patriotica Avram Iancu Oradea, Asociatia Nationala a cadrelor militare in rezerva filiala Bihor ,,Traian Mosoiu,,…