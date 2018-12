Integritatea si securitatea Kosovo sunt asigurate din 1999 de catre KFOR, o forta internationala condusa de NATO. Dupa adoptarea unui text care pune bazele unui Minister al Apararii, deputatii kosovari au adoptat vineri - in unanimitate - cu voturile celor 107 de alesi prezenti alt text, care da un mandat militar Fortelor de Securitate din Kosovo (KSF), in prezent insarcinate cu misiuni in domeniul securitatii civile, a constatat AFP, potrivit news.ro. Un text cu privire la organizarea acestei forte urmeaza sa fie examinat. Miscari de trupe ale fortei internationale de mentinere a pacii…