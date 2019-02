O nouă armă nucleară a fost prezentată de Rusia Ministrul rus a anuntat ca testele cu drona submarina cu tehnologie nucleara Poseidon au intrat intr-o noua etapa. Despre aceasta noua arma oficialii ruși au spus ca datele sunt secrete, dar care se pare ca are o lungime de aproximativ 24 de metri, ceea ce il face sa arate mai mult ca un minisubmarin sau cu o racheta balistica subacvatica. Aparatul Poseidon, cu propulsie nucleara, are o viteza de 185 de kilometri pe ora si opereaza la adancimi de pana la 1.000 de metri. Dispozitivul poate fi echipat cu o incarcatura de 100 de megatone, care poate genera un val urias ce ar pune in pericol… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

