- Președintele Colegiului Medicilor din Romania, Gheorghe Borcean, a declarat ca verdictul de șoc hemoragic in cazul baiețelului de aproape doi ani care a murit in urma unei operații de hernie inghinala la spitalul privat nu indica neaparat vinovatul.

- In Franta, cazurile copiilor nascuti cu diferite malformații raman in actualtate. S-au facut studii, nenumarate analize si s-au completat chestionare. Si totusi, nu exista inca un raspuns la intrebarea „Ce ar fi putut declansa aceste anomalii ale bratelor?”.

- Ancheta in Franta, dupa ce un baiat de 14 ani s-a spanzurat, iar primele informatii arata ca a participat la un joc periculos care circula pe internet. Intitulat "Momo Challenge", jocul este asemanator cu cel mai vechi, numit "Balena Albastra".

- Marea Britanie, Germania si Franta au cerut o investigatie "credibila" privind disparitia jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, ministrii de externe ai celor trei state declarand ca responsabilii trebuie gasiti si trasi la raspundere si au cerut un raspuns detaliat din partea Riadului, transmite BBC.

- Franta, Germania, SUA si Canada au anuntat joi, intr-o declaratie comuna, ca au ''incredere deplina'' in concluziile politiei britanice in ancheta privind otravirea in martie, in Anglia, a unui fost spion rus cu agentul neurotoxic Noviciok, relateaza AFP. ''Avem…

- Lipsa de reactie a politistilor ialomiteni care au lasat o famile sa se descurce pe cont propriu atunci cand a fost atacata de mai lulti indivizi la Tandarei, dezvaluite de „Adevarul“, au determinat reactia sefilor Politiei Romane.