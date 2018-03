Stiri pe aceeasi tema

- Google tocmai a pierdut un procesul cu Oracle, ceea ce ar putea-o costa miliarde de dolari si ar putea duce la schimbari majore privind modul in care companiile de tehnologie abordeaza dezvoltarea de software. Instanta urmeaza sa decida ce daune va trebui sa plateasca Google.

- Este ancheta penala dupa deszapezirea care a ranit mai multi oameni intr-o statie de tramvai din Capitala. Tanara filmata in timp ce este aruncata de valul de zapada a depus plangere la Politie. Are dureri si spune ca viata i-a fost pusa in pericol, pentru ca a fost aruncata pe sosea, in fata masinilor.…

- Cantautorul Mircea Rusu Band, primar al comunei Band, care intre timp si-a schimbat numele in Rus, alaturi de omul de afaceri Iulian Trofin, vor fi judecati pe fond intr-un dosar de coruptie, ce priveste infractiunile de luare de mita, spalare de bani si dare de mita.Curtea de Apel Targu Mures…

- O femeie s-a adresat, în 2013, cu o cerere privind declararea persoanei decedate, mai exact, a fiului sau. Cererea sa a fost admisa de catre instanța de fond, iar fiul sau a fost declarat decedat. Trei ani mai târziu, fiul, prin intermediul avocatului, a înaintat…

- Compania Uber a anuntat ca a suspendat programul sau pentru vehicule autonome in SUA si Canada, dupa ce o femeie a murit in urma ranilor suferite dupa ce a fost lovita de un vehicul al care se conducea singur, in Arizona.

- Primaria comunei Vețel prelungește agonia termocentralei Mintia. Edilii au depus o cerere de interveție in procesul in care se judeca sistarea activitații termocentralei. Astfel, pana in luna mai a acestui an, termocentrala inca mai poate funcționa. “Fata de cererea de interventie accesorie…

- Prin rechizitoriul nr. 495 P 2016 din 6 martie 2017 al Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta, a fost trimisa in judecata, in stare de libertate, Florina Marcu, pentru presupusa savarsire a infractiunii de delapidare. In actul de sesizare s a retinut ca inculpata Florina Marcu, in luna august…

- Birocrația din Romania a reușit sa creeze o noua situație tragi-comica.Un barbat in varsta de 63 de ani, din judetul Vaslui, declarat decedat in anul 2016, desi este in viata, a pierdut procesul prin care cerea anularea declararii decesului. Citește și: Un nou dosar penal BUBUIE in PNL: GREUL…

- FINAL…Magistratii au decis ca, la sfarsitul lunii martie sa se pronunte in dosarul in care ieseanul Marian Lupasteanu a fost trimis in judecata dupa ce a accidentat mortal o femeie in localitatea Rebricea si apoi a fugit de la locul faptei. Tanarul de 29 de ani, din localitatea Lunca Cetatuii, comuna…

- In prima instanța, conducatorul auto a fost condamnat la 8 ani și trei luni inchisoare pentru ucidere din culpa. Sentința a fost contestata atat de procuror, cat și de avocatul șoferului vinovat. Instanța de apel a schimbat incadrarea in omor calificat și a dat o sentința fara precedent:19 ani și 8…

- Tribunalul Iasi a decis, miercuri, ca un adolescentul din Iasi care era judecat pentru constituire de grup infractional organizat si trafic de droguri sa fie obligat sa mearga inapoi la scoala. "Instanta a dispus aplicarea, in cazul inculpatului minor Gabriel P., a masurii educativa a asistarii…

- Vlad Pop a pierdut procesul cu Asociația Little People, judecatorul stabilind ca acesta nu are dovezi și a adus acuzații care nu sunt susținute de probe reale. Citiți mai jos sentința: Dosar nr. 763/211/2017Operator de date cu caracter…

- O instanta a Tribunalului Hunedoara a stabilit data de 14 mai ca un nou termen de judecata in procesul matritei dacice descoperita in perimetrul sitului arheologic Sarmizegetusa Regia, pana atunci partile din acest dosar trebuind sa identifice un expert care sa faca evaluarea materiala a piesei antice.…

- Ancheta in dosarul celor doi adolescenti autostopisti care l-au ucis cu sange rece pe soferul care i-a luat la ocazie si au ranit-o grav pe sotia acestuia, pe 24 noiembrie 2017, e aproape de final. La dosar se mai asteapta doar raportul ADN pentru ca procurorii sa poata trimite cauza in instanta. Anchetatorii…

- Procesul in care sunt judecati politistul Traian Berbeceanu si fostii sai anchetatori va fi reluat luni, la Inalta Curte de Casatie si Justitie. A fost declarat apel in dosarul in care, pe fond, Berbeceanu a fost achitat de fata de acuzatiile care i-au fost aduse, iar procurorul Ioan Muresan, anchetatorul…

- Autorul crimei care a ingrozit vineri seara Oneștiul și intregul județ este un bucatar celebru dupa ce a caștigat in 2014 prima ediție a emisiunii de gatit Hell’s Kitchen (Iadul Bucatarilor), anunța siteul unuldepetrotuș. Tavi Oprea are 29 de... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Polițiștii din Gaești au avut parte de o noapte alba și de o urmarire mai ceva ca-n filmele de acțiune. Asta dupa ce un tanar de 20 de ani a accidentat grav o femeie pe trecerea de pietoni din Gaești și apoi a fugit. Avea și motiv. Anul trecut, fusese prins conducand fara permis și […] The post Urmarire…

- Judecatorii de la Tribunalul Bacau au admis cererea procurorilor și au dispus arestarea preventiva pentru 30 de zile a minorului, in varsta de 16 ani, din comuna Solonț, acuzat ca a ucis in bataie o localnica de 50 de ani. Aflat in stare avansata de ebrietate, suspectul a atacat-o pe femeie pe strada,…

- Instanța civila a Tribunalului Mureș a judecat, marti, 6 martie, primul termen in procesul in care o judecatoare din Cluj cere daune de 50.000 de euro de la un jurnalist care a scris desprea ea, pe motiv ca i-a afectat imaginea. Judecatoarea Marilena Burețea de la Tribunalul Mureș a luat…

- Primul termen din dosarul in care clubul Pandurii le cere actionarilor sai sa fie obligati de instanta sa isi achite contributiile financiare la care s-au angajat a adus si prima amanare din acest proces. Instanta a stabilit un term...

- Compania OMV Petrom este obligata sa plateasca daune morale dupa ce un adolescent a murit, in urma cu 4 ani, din cauza unor gaze inhalate. Instanța a stabilit ca locul nu era protejat așa cum indica normele in vigoare.

- Dorin Lojigan, primarul PNL din Campia Turzii, a caștigat procesul cu un membru al PSD, urmand sa primeasca daune morale in valoare de 1 leu dupa ce a fost jignit pe Facebook. Dorin Lojigan, primarul municipiului Campia Turzii, membru PNL, a caștigat ”parțial” procesul cu un membru al PSD Campia Turzii,…

- Magistratii Tribunalului Dambovița au decis din nou ca pronunțarea in dosarul in care este judecat fostul primar al Buzaului alaturi de alți doi inculpați, sa fie amanata. De aceasta data pentru data de 7 martie. Procesul lui Constantin Boșcodeala, in dosarul „Orizont”, dureaza de peste patru ani, cele…

- Ionuț Lupescu a primit o lovitura dura dupa ce a revenit in Romania. Favoritul pentru șefia FRF a pierdut un proces, iar instanța a stabilit ca o proprietate pe care o deține in Snagov poate fi scoasa la licitație in contul unei datorii mai vechi. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, va prezinta, in…

- Un barbat a fost condamnat definitiv la 17 ani de inchisoare, dupa ce a omorat in bataie o persoana intr-un sat din Alba. Curtea de Apel Alba Iulia a pronuntat sentinta definitiva intr-un dosar de omor cu un inculpat in varsta de 30 de ani si victima de 48 de ani. Instanta a mentinut prin […]

- Femeie de 39 de ani, accidentata mortal pe Soseaua Alexandriei, luni dimineața, in jurul orei 06,25. Traficul a fost restricționat. Potrivit Biroului de presa al Brigazii Rutiere a Capitalei, se pare ca aceasta s-ar fi angajat in traversarea strazii pe o trecere pentru pietoni marcata si semnalizata…

- Directia Nationala Anticoruptie pare ca e tinuta in sah de instanta de la Londra. Potrivit surselor Hotnews.ro, ultimul termen de judecata a fost pe 31 ianuarie, insa tribunalul londonez care judeca cererea de extradare a amanat cauza. Procesul de extradare a lui Alexander Adamescu se judeca la …

- Astazi, la Inalta Curte de Casație și Justiție are loc ultimul termen in procesul "Mita pentru judecatoare". Inculpati au fost Cristi Borcea, Ioan si Victor Becali, pentru dare de mita, precum si fosta judecatoare Geanina Terceanu, pentru luare de mita. Astazi vor avea loc dezbateri și pledoariile finale…

- Ozana Barabancea a fost implicata intr-un proces legat de neplata drepturilor salariale din partea instituției unde este incadrata, Opera Romana din București. Ozana Barabancea, care a slabit 40 de kilograme in ultima perioada de timp , este o cunoscuta artista lirica. Ea este incadrata la Opera Romana…

- Decizia nu va fi definitiva, putand fi atacata cu apel. Procesul a inceput in septembrie 2016, iar pana acum au fost mai multe termene si amanari. Dupa ce a castigat definitiv brandul Steaua, Ministerul Apararii Nationale a solicitat in mod oficial sa fie evaluata marca. In februarie 2016 a venit…

- Primaria Turda a pierdut, in prima instanța, un proces de 8,5 milioane de lei, bani pe care ar trebui sa-i dea societații STP Alba Iulia, suma reprezentand diferențele la tarif pentru gratuitațile acordate pensionarilor pe mijloacele de transport in comun, bani care nu au fost achitați in perioada 2012-2016.…

- Procesul in care cei doi polițiști de la Secția Micalaca, impreuna cu un al treilea barbat, vor fi judecați pentru cultivarea de cannabis in scopul comercializarii și trafic de droguri de risc va demara – la Tribunalul Arad – in ultima zi a lunii ianuarie, 31. Pana atunci insa, Meruța Sergiu Flavius…

- Tribunalul București a respins o excepție invocata de avocații FCSB și a amanat pentru 7 martie pronunțarea in dosarul in care CSA Steaua ii cere lui Gigi Becali daune de 37 de milioane de euro. Catalin Zmarandescu, primele declaratii despre Gigi Becali dupa RUPTURA. Cum a ajuns sa lucreze…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a amanat pentru 8 februarie discutarea cererii DNA de confirmare a redeschiderii urmaririi penale intr-un dosar in care este vizat si vicepremierul Paul Stanescu. Instanta suprema a amanat procesul, deoarece celelalte persoane implicate in dosar nu au avut…

- O femeie din Australia a fost arestata miercuri si inculpata pentru uciderea a doi copii ai sai de varsta adulta, care aveau dizabilitati grave, precum si pentru torturarea unei alte fiice minore, relateaza DPA, conform agerpres.ro. Femeia in varsta de 51 de ani a fost arestata in suburbia…

- Procesul in care fostul primar din Gheorgheni, actualmente consilier judetean, Mezei Janos, este judecat pentru abuz in serviciu a fost amanat din cauza ca nu s-a reusit audierea unuia dintre martori, din Ungaria, la fel cum s-a intamplat si la termenul trecut. Judecatorul cauzei a afirmat…

- La aproape opt luni de la comiterea oribilei crime, ucigasii lui Razvan Sirbu, un tanar din Iasi in varsta de 21 de ani, au fost condamnati la inchisoare. Charlie White, un tanar de 19 ani, va sta la inchisoare cel putin 16 ani pana cand va putea fi eliberat conditionat, in timp ce Alex Macdonald…

- Pandurii Targu Jiu traiește periculos. Inca o amanare in procesul privind cererea de intrare in faliment. Formația Pandurii Targu Jiu este pe marginea prapastiei, dar speranța nu a ”murit” in tabara gorjeana. Asta dupa ce, miercuri, Tribunalul Gorj a decis o noua amanare de doua luni in procesul in…

- Lucian Dinulescu a fost ucis pe data de 17 august 2017 cu 27 de lovituri de cutit de cel mai bun prieten. Atacatorul le-a spus anchetatorilor ca a comis crima din cauza ca victima i-a zgariat intentionat masini, dar si pentru bani.

- Parchetul de pe langa Judecatoria Aiud a dispus trimiterea in judecata a tanarului de 23 de ani din localitatea Ciumbrud care, aflat la volanul unui autoturism sub influența alcoolului, a lovit pe o trecere de pietoni din Aiud o femeie de 63 de ani și o minora in varsta de 11 ani. In urma accidentului…

- Medicul Mihai Lucan a declarat, vineri, la sediul Curtii de Apel Bucuresti, unde s-a judecat contestatia procurorilor la masura controlului judiciar, ca nu este procesul sau, ci cel al medicinei romanesti.

- Sorina Placinta a inceput o actiune in instanta prin care cere judecatorilor sa declare faptul ca tatal ei biologic este un cetatean evreu Mendel Simon, care a murit in 1977. Mama fostului ministru a avut o relatie extraconjugala cu acesta intre anii 1963 si 1966, iar Sorina s-a nascut in 1965, scrie…

- Curtea de Apel Constanta a condamnat, marti, un barbat din judetul Tulcea la sase luni de inchisoare cu suspendare dupa ce acesta a ucis un caine cu o sabie artizanala in anul 2014, decizia fiind definitiva. Initial, barbatul primise o pedeapsa de sase luni de inchisoare cu executare din partea Judecatoriei…

- Curtea de Apel Constanta a decis, marti, sa admita apelul formulat de Ali Gener Memet impotriva sentintei Judecatoriei Tulcea, din data de 7 iulie 2017, prin care fusese condamnat la sase luni de inchisoare cu executare pentru ca omorase un caine. Instanta a hotarat sa desfiinteze in parte sentinta…

- Fondul Proprietatea a renuntat la actiunea in instanta indreptata impotriva Companiei Nationale Posta Romana care contestase schimbarea ultimilor trei membri din Consiliul de Administratie al companiei, numiti conform legislatiei privind guvernanta corporativa. Contestarea in instanta din partea Fondului…

- "Contestarea in instanta din partea Fondului Proprietatea fusese depusa la Tribunalul Bucuresti, atat pe cale de ordonanta presedintiala, cat si pe cale de proces civil. La data de 23 noiembrie 2017, Tribunalul Bucuresti a dat castig de cauza Postei Romane, in prima instanta, prin respingerea ca…

- Fondul Proprietatea a renuntat la actiunea in instanta indreptata impotriva Companiei Nationale Posta Romana, care contestase schimbarea ultimilor trei membri din Consiliul de Administratie al companiei, numiti conform legislatiei privind guvernanta corporativa, a anuntat, luni, compania. …

- Potrivit IPJ Constanta, la data de 8 ianuarie, ora 06.15, un barbat, de 67 de ani, din Constanta, a condus o autoutilitara pe DN 3, dinspre Constanta catre Murfatlar, iar in dreptului unui marcaj pietonal din localitatea Valul lui Traian, a surprins si accidentat mortal o femeie, de 59 de ani, care…

- Femeia din județul Vaslui care și-a bagat baiețelul de zece ani in spital cu leziuni pe tot corpul, inclusiv pe testicule, dupa ce l-a batut și cu fierul de calcat a vrut sa scape de controlul judiciar. Judecatoria Barlad nu a dat curs cererii intrucat, joi, in fața magistraților, femeia și-a retras…

- Studio Belvedere Targoviște a caștigat in prima instanța procesul intentat trupei Carla’s Dreams, dupa ce artiștii au plecat de pe scena la un concert organizat de club, la Targoviște. Membrii trupei Carla’s Dreams au acuzat proasta organizare și nu a dorit sa inapoieze avansul luat pentru spectacolul…